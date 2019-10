Berlin

Sido nimmt seinen Job bei „ The Voice of Germany“ offensichtlich sehr ernst. In der neuesten Folge fand er deutliche Worte für einen seiner Schützlinge. Der hatte aufgrund einer Party einige Tage zuvor eine angeschlagene Stimme. Der Rapper und „ The Voice of Germany“-Neucoach Sido (38) legt offensichtlich extrem viel Wert auf Professionalität.

Das bekam nun auch sein Schützling Bastian Springer in der Battle-Ausgabe der Castingshow am Donnerstag auf Pro7 zu spüren. Der sang gemeinsam mit Dennis Henning den Sam-Smith-Song „To Good At Goodbyes“ und konnte dabei seinen Coach alles andere als begeistern. Das lag vor allem an dessen leicht angeschlagener Stimme. „Ich glaube, er war saufen“, raunte Sido nach dem Battle.

Bastian wechselt das „The Voice“-Team und ist nun bei Coach Alice

Ganz konnte sein Schützling das nicht von der Hand weisen. Er sei zwar auch gesundheitlich angeschlagen und habe viel Tee und Honig getrunken, aber vor drei Tagen sei er tatsächlich noch feiern gewesen. „Ich bin ein Riesenfan von Basti, von Anfang an“, sagte Sido. Dennoch entschied er sich für dessen Konkurrent. „Ich glaube, du hast dir das heute verkackt wegen des Feierns. Das waren nicht 100 Prozent“, sagte Sido mit ernster Stimme zu seiner Begründung.

Für den Make-up-Artist Springer geht es dennoch in die nächste Runde: Sowohl Rea Garvey (46) als auch Alice Merton (26) buzzerten um Bastian. Beim Steal-Deal entschied er sich dann für Merton und bereute seine Feierei: „Das merkt man sich, und beim nächsten Mal entscheidet man sich dann dagegen.“

RND/spot