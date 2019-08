Der schwedische Schauspieler Ola Rapace schlüpft in „Hassel“ in die Titelrolle eines Cops, der hart zur Sache geht. Keiner der Charaktere der Maxdome-Serie dürfte es in ein richtiges Polizeirevier schaffen. Das Good-Cop-Bad-Cop-Entertainment taugteher zu Fremdscham als zu Unterhaltung.