Mainz

Seit 1986 ist er eine feste Größe im Sommerprogramm des ZDF: Der Fernsehgarten live aus Mainz-Lerchenberg. Unvergessen Moderatorin Ilona Christens gelber Regenmantel und ihre ausgefallenen Brillen.

Christen hörte 1992 auf, der Fernsehgarten blieb. 2014 hat es die Unterhaltungsshow sogar ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft: als am längsten laufende Live-Open-Air-Show.

Wann läuft die nächste Folge, welche Gäste treten auf und wo gibt es Tickets für die Show? Informationen zu Gästen, Programm und Sendezeiten finden Sie hier.

ZDF-Fernsehgarten am 11. August 2019

Am 11. August macht der City Triathlon Mainz 2019 Station im Fernsehgarten. Jede Menge Prominente treten in Staffeln gegeneinander an. Mit dabei sind: Frank Buchholz, Matthias Schloo, Marie Zielcke, Isabel Varell, Manuel Cortez, Yared Dibaba, Mick Wewers und viele weitere Gäste.

ZDF-Fernsehgarten 2019: Alle Sendetermine, Mottos und Gäste

Der Fernsehgarten läuft immer sonntags im Vormittagsprogramm des ZDF. Regulär strahlt der Sender die Live-Show von 11.50 bis 14 Uhr aus.

In diesem Jahr dauert die Saison von 5. Mai bis 22. September. Nachfolgend die Sendetermine 2019 im Überblick. Hinweis: Programm und Gäste stehen noch nicht für alle Termine fest. Änderungen sind möglich.

• 5. Mai 2019: Start der neuen Saison, Gäste u.a.: Andrea Berg, Ben Zucker, Wincent Weiss, Thomas Anders

• 12. Mai 2019: Muttertag, Gäste u.a.: Kathy Kelly, Oli P., PUR, Brenner

• 19. Mai 2019: Discofox, Gäste u.a.: Bernhard Brink, Olaf der Flipper, Francine Jordi

• 26. Mai 2019: Kultschlager - 50 Jahre ZDF-Hitparade, Gäste u.a.: Mary Roos, Dschinghis Khan, Jürgen Drews, Katja Ebstein

• 2. Juni 2019: Mann/Frau, Gäste u.a.: Maite Kelly, Alvaro Soler, Florian Weiss

• 9. Juni 2019: Die 80er, Gäste u.a.: Milli Vanilli

• 10. Juni 2019: ZDF-Fernsehgarten-Flohmarkt (Sondersendung am Pfingstmontag), Gäste u.a.: Norman Langen, Hans Sigl, Sven Deutschmanek

• 16. Juni 2019: Die 90er, Gäste u.a.: Right Said Fred, Erkan & Stefan, Andru Donalds

• 23. Juni 2019: Schlagerkult / Hits von gestern, Gäste u.a.: Andy Borg, Die Amigos, Ross Antony

• 30. Juni 2019: Sommer in Deutschland

• 7. Juli 2019: Rekorde

• 14. Juli 2019: Frankreich

• 21. Juli 2019: Mondlandung

• 28. Juli 2019: Mallorca-Special

• 4. August 2019: Keine Folge

• 11. August 2019: Mainz Triathlon

• 18. August 2019: Woodstock

• 25. August 2019: Der Garten lebt

• 1. September 2019: Asien

• 8. September 2019: Discofox

• 15. September 2019: Kein Motto bekannt

• 22. September 2019: Oktoberfest

ZDF-Fernsehgarten: Das Programm 2019

Das endgültige Programm der Show wird in der Regel erst vier Wochen im Voraus bekanntgegeben. Neben den Auftritten der Schlagerstars geht es im ZDF-Fernsehgarten unter anderen auch um die Themen Gartenpflege, Heimwerken, Kochen, Mode und Sport.

Da die Sendung im Freien stattfindet, bieten sich auch größere Artistik- und Varietéeinlagen an, für die in gewöhnlichen Fernsehstudios kein Platz wäre.

Tickets für den ZDF-Fernsehgarten 2019

Tickets für den Fernsehgarten können über den Ticketservice des ZDF gekauft werden. Allerdings sind für die laufende Saison bereits alle Sitz- und Tischplatzkarten ausverkauft. Das ZDF weist jedoch darauf hin, dass Plätze immer wieder frei werden, wenn bereits gekaufte Tickets zurückgegeben werden.

Meist können jedoch noch Stehplatzkarten für die nächste Show an den Tageskassen gegen Bar- oder EC-Kartenzahlung gekauft werden. Die Kasse ist ab 9.30 bis 11.50 Uhr besetzt. Weitere Informationen finden Sie hier.

Wer moderiert den ZDF-Fernsehgarten 2019?

Seit 2009 moderiert Andrea Kiewel den ZDF-Fernsehgarten. Kiewel moderierte bereits von 2000 bis 2007, dazwischen übernahm Ernst-Marcus Thomas die Moderation für ein Jahr. Grund dafür war, dass Kiewel im Zuge von Schleichwerbungsvorwürfen ihren Job als Moderatorin der Show zwischenzeitlich abgeben musste.

Auch Rudi Cerne und Dieter Thomas Heck moderierten den Fernsehgarten bereits, wenn auch nur für jeweils eine Folge. Beide vertraten Andrea Kiewel in ihrer Babypause.

ZDF-Fernsehgarten 2019 im Livestream schauen

Im Internet kann der ZDF-Fernsehgarten live über die Mediathek des ZDF geschaut werden.

Hier können Sie die letzte Show vom 16. Juni 2019 noch einmal sehen.

Von pf/RND