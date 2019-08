Hamburg

Für Schauspieler Volker Lechtenbrink war der Film „Die Brücke“ (1959) von Bernhard Wicki „der Glückfall meines Lebens“. „Ich bin bis heute glücklich darüber, dass das mein Eintritt in die Schauspielerei war“, sagte Lechtenbrink in einem Interview. Mit 14 Jahren spielte er in dem Antikriegsfilm einen von sieben Hitler-Jungen, die wenige Tage vor der Kapitulation im Mai 1945 eine strategisch bedeutungslose Brücke verteidigen sollen. „Wir haben aber nicht gewusst, dass wir damit berühmt werden“, sagte der Schauspieler, Regisseur und Musiker, der am kommenden Sonntag (18. August) seinen 75. Geburtstag feiert.

Zum Geburtstag: Lechtenbrink inszeniert Shakespeare-Komödie

Zu seinem Jubiläum inszeniert Lechtenbrink am 22. August zusammen mit seiner Tochter Saskia Ehlers die Shakespeare-Komödie „Was ihr wollt“ am Hamburger Ernst-Deutsch-Theater. Er selbst steht - neben Stella Roberts, Roland Renner und Ines Nieri – als Narr auf der Bühne.

RND/dpa