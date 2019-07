Berlin

23 bislang ungeklärte Morde in Berlin und ein geständiger Killer – So enden normalerweise Geschichten. So beginnt aber die Thrillerserie „23 Morde“, die auf der neuen Streamingplattform Joyn (von Pro7 und Discovery) zu sehen sein wird. Eine von Shadi Hedayati gespielte BKA-Ermittlerin stellt bald fest, dass Maximilian Rapp ( Franz Dinda, Bild) nicht der Täter gewesen sein kann. Justiz und verurteilter Mörder schließen einen Deal, gehen gemeinsam auf Mörderjagd.

Die Serie wird ab 19. August zu sehen sein und umfasst sechs Episoden. Joyn ist seit Mai am Start, bis Winter werden auh die Inhalte von Maxdome und der Eurosport Player eingebunden.

Von RND/dpa