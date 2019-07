Köln

Der Hype um die ProSieben-Show „The Masked Singer“ wächst immer weiter. Bei der Musik-Sendung singen Promis bekannte Lieder und treten dabei gegeneinander an. Der Clou: Sie haben die verrücktesten Kostüme an und niemand weiß, wer dahinter steckt.

Und es weiß tatsächlich niemand – selbst die Promis wissen nicht, wer ihre Mitstreiten hinter den Masken sind. „Ich habe keinen blassen Schimmer“, sagt auch Schauspielerin Susan Sideropoulos im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland nach ihrem Ausscheiden am vergangenen Donnerstag. Doch genau das mache die Show auch so hart, wie Lucy Diakovska im „Sat1-Frühstücksfernsehen“ verrät. „Das Motto hinter der Bühne lautet: ’Don’t talk to me’! Wenn ich etwas sagen wollte, durfte ich nur ein Zeichen geben für ’Bitte meine Stimme anheben.’“

Diakovska bekam kaum Luft unter der Maske

Auf diese Weise soll vermutlich verhindert werden, dass die Promis sich gegenseitig erkennen. Wenn die Teilnehmer nicht in ihren Kostümen stecken, tragen sie alle die gleichen Jogging-Anzüge und eine Spiegelmaske, wie Sideropoulos erklärt. Für Diakovska kein wirklicher Komfort: „Dazu diese Maske, unter der man gar nicht atmen kann. Wenn man dann im Auto sitzt, dann hebst du ein bisschen die Maske ab, hältst deinen Kopf über die Klimaanlage, damit ein bisschen frische Luft darunter kommt.“

Auch im Studio würde es laut der ehemaligen No-Angels-Sängerin nicht besser: „Wenn du jemandem etwas mitteilen möchtest, wenn du auf Toilette möchtest, musst du das deinem Assistenten ganz leise ins Ohr flüstern. Du darfst nicht in den Supermarkt, kannst dir keinen Kaffee kaufen, nichts. Du bist eingesperrt.“

Lucy Diakovska beneidet Susan Sideropoulos nicht

Auch die Kostüme selbst machen den Promis das Leben reichlich schwer. „In den Kostümen ist es für uns Amateure ziemlich schwierig, man bekommt wenig Luft, kann kaum was sehen“, erklärt Sideropoulos. Diakovska beneidet die Schauspielerin auch nicht um ihr Kostüm: „ Susan konnte sich nicht mal hinsetzen. Zwei Leute haben ihre Flügel von hinten angehoben, weil die so schwer waren.“

