Die "The Big Bang Theory"-Stars Jim Parsons und Mayim Bialik produzieren gemeinsam eine neue Serie. Im Herbst 2020 soll die Comedy-Show "Carla" im TV starten.

Die "The Big Bang Theory"-Stars Jim Parsons und Mayim Bialik arbeiten zusammen an einer neuen Serie. Quelle: Michael Yarish/© 2018 WBEI. All