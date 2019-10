Hannover

Sonntagabend, 20.15 Uhr in Deutschland. Zu den Klängen der wohl bekanntesten Titelmelodie im deutschen Fernsehen flimmert der Vorspann zum Tatort über Millionen Fernsehbildschirme. Eine neue Folge der beliebten Krimi-Reihe beginnt. Normalerweise. Am 13. Oktober stiehlt ein ebenfalls von Millionen geliebtes Medienereignis dem Tatort im Ersten die Schau. Nicht allen Zuschauern passt das.

Wieso läuft eine alte Folge Tatort ?

Grund ist der Fußball. Um 20.45 Uhr spielt Deutschland in Estland im EM-Qualifikationsspiel. Das Match wird auf RTL live übertragen. Wegen des drohenden Quoteneinschnitts verzichten die Verantwortlichen bei der ARD deshalb darauf, einen neuen Tatort gegen Jogis Jungs ins Rennen zu schicken.

Welcher Tatort läuft am 13. Oktober?

Statt eines neuen Tatorts sendet die ARD am 13. Oktober die Folge "Kaltblütig" mit dem Ludwigshafener Ermittler-Duo Odenthal ( Ulrike Folkerts) und Kopper ( Andreas Hoppe). Die Erstausstrahlung dieses Tatorts war am 13. Januar 2013. Ob das lange genug her ist, sodass der Film nicht mehr in den Köpfen der Zuschauer hängengeblieben ist, bleibt abzuwarten.

Auf Twitter machen die Fans ihrem Unmut über die Entscheidung, keine neue Folge zu zeigen, jedenfalls schon mal Luft. Eine Nutzerin schreibt: "Was ist dieses ' RTL'? Und außerdem dachte ich die halbe Mannschaft plus Ersatzbank ist krank?". Eine andere twittert: "Och menno, Tag versaut. Tatort in Wiederholung. Und das kurz vor meinem Geburtstag. So uncool."

Ein Nutzer lässt per GIF wissen, was er von der Entscheidung hält:

Auch auf der Webseite der ARD melden sich Zuschauer und zeigen wenig Verständnis für das Verhalten der Sender-Verantwortlichen. "Dieses eher uninteressante Spiel findet bei RTL statt, was hat die ARD mit einem Privatsender zu tun?"

Was passiert im Tatort "Kaltblütig"?

Uninteressant oder nicht, Fußball-Deutschland wird's herzlich egal sein. Doch lohnt sich die Wiederholung denn wenigstens? Darum handelt der Tatort aus Ludwigshafen:

Bei einem Autounfall kommt die Freundin des Firmenchefs Frank Brenner ums Leben. Schnell fällt auf: Die Bremsdichtungen wurden manipuliert. Im Verdacht steht der Chef selbst, die Indizien scheinen klar. Doch Odenthal gibt sich damit nicht zufrieden. Sie ermittelt weiter.

Wen das nicht überzeugt und Fußball nicht interessiert, sollte am Sonntagabend vielleicht lieber auf Netflix umsatteln. Dort gibt es seit Freitag den heiß erwarteten " Breaking Bad"-Film "El Camino" zu sehen.

Von Patrick Fam/RND