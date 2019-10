Paris

Nach dem Brand der Notre-Dame-Kathedrale im April dieses Jahres stürzen sich Filmemacher auf die Ereignisse rund um das Pariser Wahrzeichen. Die französische Filmgruppe Pathé will gemeinsam mit der Vendome Group eine Miniserie über das verheerende Feuer im Dachstuhl der Kathedrale produzieren. Die Serie soll laut „Variety“ ein neues Licht auf die Ereignisse werfen.

Serie soll Brand in neues Licht rücken

Für die Entwicklung der noch unbenannten Serie haben sich, laut „Variety“, Pathé und Vendome mit der amerikanischen Tageszeitung „ The New York Times“ zusammengetan. Die Produzenten hätten sich dafür bereits die Rechte an exklusiven Berichterstattungen der „ New York Times“ über die Ereignisse des Brandes gesichert. Die Serie soll die Ereignisse vom 15. April rekonstruieren und über die Gründe für den Ausbruch des Feuers berichten. Außerdem solle der Kampf von Polizisten und Feuerwehrkräften um den Erhalt des Gebäudes thematisiert werden.

„ Chernobyl “-Serie war Inspiration

Philippe Rousselet, Filmproduzent der Vendome Group, sagte „Variety“, die Inspiration für das Filmprojekt sei durch die Serie über die Ereignisse von Tschernobyl entstanden. „Notre-Dame ist mehr als nur ein Gebäude“, sagte der Filmproduzent dem Magazin. „Es ist der Ort, wo Paris geboren wurde. (…) Diese dramatische Serie wird die wahre Geschichte dieser erschütternden Nacht – und noch darüber hinaus erzählen.“

Die Serie ist derzeit in den ersten Produktionsschritten. Infos zu Titel und Ausstrahlungsdatum sind noch nicht bekannt.

