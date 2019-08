Mainz

Luke Mockridge beleidigt das Publikum, erzählt schlechte Witze, telefoniert mit einer Banane - und beendet seinen Auftritt mit lauten Affengeräuschen. Der 30-jährige Comedian hat am Samstag im ZDF-Fernsehgarten für einen Eklat gesorgt. Moderatorin Andrea Kiewel war darüber so erbost, dass sie vor laufender Kamera eine klare Ansage machte: "Shame on you, Luke!".

Was den Comedian im Fernsehgarten geritten hat? Wir wissen es nicht. Vielleicht war es eine verlorene Wette, vielleicht ein Stunt für eine andere TV-Show, vielleicht auch einfach Respektlosigkeit.

Eins ist aber klar: Der Auftritt hat dem sonst so trägen Fernsehgarten ungewöhnlich frischen Wind eingehaucht. Denn auch wenn sich Moderatorin Kiewel tapfer hinter ihre 33 Jahre alte TV-Show stellt, so bleiben Momente, an die man sich länger zurückerinnert, in der reichlich angestaubten Sendung meistens aus.

Echte Enttäuschung, ganz ohne Teleprompter

Der Fernsehgarten ist knallhartes Format-Fernsehen: Singen, Klatschen, Playback-Singen in Perfektion und ohne Pannen. Und selbst die schlechtesten Auftritte werden von Andrea Kiewel lächelnd wegmoderiert. Der Trash-Auftritt von Luke Mockridge und vor allem die Reaktion von "Kiwi" war einer der wenigen "echten" TV-Momente. Echter Fremdscham, echte Wut, echte Enttäuschung - und das alles ohne Teleprompter.

Erstaunlicherweise kommen Momente wie dieser in letzter Zeit häufiger mal vor: Erst Ende Juli ließ eine fragwürdige Geburtstagsüberraschung den durchgeskripteten Fernsehgarten mit einem Schlag auf die Realität treffen. Moderatorin Kiewel wollte einen Ehemann während der Sendung zu seinem Geburtstags überraschen - stieß damit aber auf wenig Begeisterung. Kein einziger Gast reagierte - und das Geburtstagskind machte deutlich: "Ich hab' doch gesagt, bitte kein Fernsehen, Zeitung und Rundfunk."

Genau diese TV-Momente brauchen wir

Zuletzt musste die Ballermann-Themensendung wegen eines Unwetters geräumt und in einem kleinen, überdachten "Wohnzimmer" weitergeführt werden. Die Auftritte der Mallorca-Stars waren zwar ähnlich skurril wie in der großen Arena - doch allein das Setting und die Spontanität der Moderatorin machten die Sendung zu einem ungewöhnlich erfrischenden Erlebnis.

Man kann also jeden Comedian, jeden Gast und jedes Unwetter der Welt nur ermutigen, mal öfter das Formatfernsehen zu crashen. Denn wenn das Live-Fernsehen auch in Zukunft spannend bleiben soll, dann brauchen wir genau diese Momente.

Matthias Schwarzer/RND