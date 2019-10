Die Schüsse in Halle wurden nach Angaben der Livestreaming-Seite Twitch auf dieser per Echtzeit-Video übertragen. Die Betreiberfirma der Seite teilte am Mittwoch mit, sie habe mit Dringlichkeit daran gearbeitet, die Aufnahme zu entfernen. Jedes Nutzerkonto, das Aufnahmen "dieser abscheulichen Tat" veröffentliche oder kopiere, werde dauerhaft abgeschaltet, drohte das Unternehmen.

Die Aufnahmen stammen offenbar von einer am Helm befestigten Kamera

Wer das Video auf der Seite veröffentlicht hatte, war zunächst nicht klar. Nach Angaben von Augenzeugen und Behörden versuchte der Angreifer erfolglos, am jüdischen Feiertag Jom Kippur in eine Synagoge einzudringen.

In dem am Mittwoch verbreiteten Video ist zu sehen, wie offensichtlich in der Innenstadt von Halle geschossen wird. Unter anderem zeigt das Video, wie in einem Döner-Imbiss mehrfach auf einen Mann geschossen wird, der hinter einem Kühlschrank liegt. Die Aufnahmen stammen wohl von einer an einem Helm befestigten Kamera.

Der Mann gibt in schlechtem Englisch antisemitische Äußerungen von sich

Der Mann gibt in schlechtem Englisch extrem antisemitische Äußerungen von sich. In den Aufnahmen ist zu sehen, wie der Filmende vergeblich versucht, in die Synagoge an der Humboldtstraße zu gelangen. Die Tür bleibt allerdings verschlossen. Daraufhin schießt der Täter auf der Straße einer Passantin mehrfach in den Rücken, die ihn zuvor angesprochen hatte. Die Frau bleibt leblos neben dem Fahrzeug des Täters liegen.

AP/RND

