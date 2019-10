Bereits im September gab es eine Vermutung, nun ist es offiziell: Sebastian Preuss wird der Bachelor 2020. Damit tritt er die Nachfolge von Andrej Mangold an. Das bestätigte "RTL" am Donnerstag. Ab Januar wird der 29-Jährige seine Traumfrau im TV suchen. Aber wer ist der Mann überhaupt?

Sein durchtrainierter Körper kommt in jedem Fall nicht von irgendwo her: Der Mann mit den dunkelblonden Haaren und blauen Augen ist Profisportler - genauer gesagt Kickboxer, sogar Welt- und Europameister. Neben dem Sport ist er selbstständiger Malermeister. "Ich liebe das Leben, die Natur, Sportlichkeit und Menschen", beschreibt der in München lebende Mann sich selbst.

Preuss saß bereits im Gefängnis

Und doch hat er auch eine dunkle Vergangenheit: Wie unter anderem der "Tagesspiegel" berichtet, habe Preuss bereits eine Haftstrafe verbüßen müssen. Mit 19 soll er zuletzt im Gefängnis gesessen haben, war nach Angaben seines Trainers Mladen Steko ein "Straßenschläger". Darüber reden möchte er nur ungerne, es sei ihm peinlich. „Ich will aber nun Jugendlichen zeigen, dass der Sport ein guter Weg ist“, sagte Preuss der Zeitung.

"Ich bin bereits für eine neue Liebe"

Beim Bachelor will er nun seine große Liebe finden. Seit eineinhalb Jahren ist Preuss Single, vorher sei er in zwei längere Beziehungen (fünf und eineinhalb Jahre) gewesen. Und warum hat die Liebe nicht gehalten? Er sei auf den Sport fokussiert gewesen, kümmere sich um das Geschäft und habe einfach keine Zeit gehabt. Zudem hätte es ein ganzes Jahr gebraucht, bis er über das letzte Beziehungsaus hinweg war. "Jetzt bin ich bereit für eine neue Liebe", sagte er RTL.

Bevor der Bachelor seine Rosen verteilt, startet Mitte Oktober zunächst die zweite Staffel von "Bachelor in Paradise". Dort bekommen ehemalige Kandidaten der Bachelorette und des Bachelors eine zweite Chance und suchen nach ihrem Traumpartner.

