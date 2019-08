Köln

Klingt wie eine Zeitreise ins Jahr 2000 - ist aber tatsächlich am Sonntag passiert: Nach Kult-Bewohner Zlatko fliegt Jürgen aus dem Big-Brother-Container. Allerdings handelt es sich in diesem Fall nicht um Zlatkos einstigen Container-Kumpel Jürgen Milski aus Staffel 1, sondern um TV-Detektiv Jürgen Trovato.

Nachdem sich der 51-Jährige am Samstag noch gegen Zlatko durchsetzen konnte, stand er am Sonntagabend mit " Love Island"-Teilnehmer Tobi Wegener (26) auf der Abschussliste - und zog den Kürzeren.

Lesen Sie auch: Na endlich! Der erste Kuss zwischen Janine und Tobi bei Promi Big Brother

Regelverstöße beim " Promi Big Brother "-Match

Zuvor mussten die Bewohner noch ein Match hinter sich bringen, bei dem es Nominierungsschutz zu gewinnen galt. Im Studio traten jeweils drei Bewohner gegeneinander an, mussten dort ihre Köpfe in klebriges Zuckerwasser tunken und dann in eine Schüssel voller Kaffeebohnen stecken. Die Bohnen mussten schließlich vom Gesicht in eine Schale geschüttelt werden. Moderator Jochen Schropp stellte treffend fest: "Es ist wie im Irrenhaus, und ich bin mittendrin."

Für Empörung bei den Zuschauern sorgte jedoch die Tatsache, dass sich gleich mehrere Bewohner während des Spiels nicht an die Regeln hielten. Trotz Verbot hielten sie immer wieder die Schale fest und vergaßen, sich nach jeder Runde abzuklatschen. Einige transportierten die Kaffeebohnen sogar im Mund.

ICH BIN JA ECHT NICHT KLEINLICH, ABER WIE UNFAIR IST ES BITTE, DASS TEAM LUXUS A: NICHT REGELKONFORM ABKLATSCHT UND B: DIE SCHÜSSEL FESTGEHALTEN HABEN, OBWOHL DIESES EBENFALLS NICHT ERLAUBT WAR. #PromiBB @JochenSchropp @promibb — Walk With Ella (@EANDA00) August 18, 2019

Am Ende des Spiels gewannt das Team aus dem Luxusbereich und konnte eine Bewohnerin oder einen Bewohner vor der Nominierung bewahren. Die Glückliche: Hellseherin Lilo von Kiesenwetter (65).

RND/msc