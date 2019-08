View this post on Instagram

[Werbung/Anzeige] Waren das spannende letzte Minuten gestern in der Liveshow. Tobi stand wegen einer Challenge auf der Nominierungsliste. Aber dank EUCH darf er an der Reise @promibb weiter teilnehmen. Ihr seid die BESTEN ! Vielen Dank für die lieben Nachrichten, Kommentare und natürlich euren Anrufen! Tobi freut sich sehr darüber! Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag, eure Sandra. #promibb#promibb2019#ihrseiddiebesten#teamtobi Marc Rehbeck ©️ Sat.1/Marc Rehbeck