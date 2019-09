View this post on Instagram

Ihr Lieben, ich darf euch endlich verkünden, dass ich in Deutschland bleiben werde! Ich freue mich so sehr und es stehen viele neue Projekte an. Außerdem werde ich jetzt „noch mehr RTL“! Ab sofort werde ich den weiteren Aufbau der Online Redaktion von RTL.de unterstützen und freue mich sehr auf meine neuen Kollegen! Wir haben nach der jahrelangen Zusammenarbeit gemerkt, dass der Sender und ich nicht nur auf dem Tanzparkett gut zusammen passen! Wer mir hier auf Instagram folgt, wird immer auf dem Laufenden gehalten was Termine und Projekte betrifft. Eure Ekat❤️ #stay #home #germany #happy #girl #new #job #rtl #ekat #❤️