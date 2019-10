Berlin

Die Fernsehserie "Babylon Berlin" hat viele Zuschauer in die 1920er-Jahre mitgenommen - nun kommt die Fortsetzung. Am Montag wurde ein erster Trailer zur dritten Staffel veröffentlicht. Darin tauchen Schauspieler wie Volker Bruch als Ermittler Gereon Rath, Liv Lisa Fries sowie Benno Fürmann auf.

Die dritte Staffel soll im Herbst 2020 im Ersten laufen, bereits in diesem Winter ist eine Ausstrahlung beim Bezahldienst Sky geplant. Die zwölf neuen Episoden seien bereits in 100 Länder verkauft worden, darunter die USA, Kanada, Australien und China, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung unter anderem von ARD und Sky.

Vorlage ist der Roman "Der stumme Tod"

Vorlage für die dritte Staffel ist der Roman "Der stumme Tod" von Volker Kutscher. Rath soll den mysteriösen Tod einer Schauspielerin aufklären, die bei Dreharbeiten ums Leben kommt. Im Trailer sieht man marschierende Stiefel, zerbrechende Fenster, einen schießenden Rath und eine Sängerin mit Bubikopf, die vom Seelenschmerz singt.

RND/dpa