Der nächste Eurovision Song Contest (ESC) findet im Mai 2020 in der niederländischen Stadt Rotterdam statt. Dies teilte der niederländische Rundfunk NPO am Mittwoch in Hilversum mit. Zuletzt stand auch Maastricht noch als Austragungsort für den weltweit größten Musikwettbewerb zur Auswahl. Nach dem Sieg des niederländischen Sängers Duncan Laurence mit der Ballade "Arcade" beim vergangenen ESC in Tel Aviv sind die Niederlande zum fünften Mal Gastgeberland. Vorherige Austragungsorte waren Hilversum (1958), Amsterdam (1979) und Den Haag (1976 und 1980).

Das knapp 650 000 Einwohner zählende Rotterdam ist die zweitgrößte Stadt der Niederlande nach Amsterdam. Die Hafenstadt hatte sich nach Worten von Bürgermeister Ahmed Aboutaleb als "sexyste Stadt der Niederlande" beworben. Mit dem " Rotterdam Ahoy" verfügt die Stadt über eine ausreichend große Musikhalle. Maastricht wollte als "europäischste Stadt" den ESC ausrichten. Zu dem Eurovision Song Contest werden nach Angaben der Organisatoren zwischen 30 000 und 50 000 Menschen erwartet. Amsterdam hatte Anfang Juli seine Bewerbung zurückgezogen, weil die Stadt schon in diesem Jahr mit rund 20 Millionen Touristen aus aller Welt aus allen Nähten platzt

RND/dpa/hal