Hannover

Schauspieler Helmut Krauss ist im Alter von 78 Jahren verstorben Die Schauspielerei sei ihm eine Herzensangelegenheit gewesen, teilte der TV-Sender am Donnerstag mit. Für Dreharbeiten zu der Sendung " Löwenzahn" stand Helmut Krauss zuletzt im Juni 2019 vor der Kamera. Er wird also demnächst ein letztes Mal als Hermann Paschulke in seiner Paraderolle zu sehen sein.

Lesen Sie auch: “ Löwenzahn”-Schauspieler Helmut Krauss im Alter von 78 Jahren verstorben

Via Nachrichtendienst Twitter drückten am Donnerstag zahlreiche Fans und Kollegen ihre Trauer über den Tod des 78-Jährigen aus.

Komiker Bastian Pastewka ist einer von ihnen:

Ein großartiger Kollege, ein wunderbarer, unglaublich gewinnender, warmherziger Mensch. Dass er nicht mehr da sein soll ist sehr, sehr traurig. Gute Reise, Helmut Krauss! https://t.co/RG1m5LKRmH — Bastian Pastewka (@pastewka) August 29, 2019

Auch Comedian Hannes Bender zeigt sich schockiert:

Helmut Krauss ist tot. Ein wunderbarer Schauspieler, Synchron/Hörspielsprecher und Mensch. Gute Reise, Helmut! — Hennes Bender (@HennesBender68) August 29, 2019

Ebenso wie Schauspiel-Kollegen Tete Mierdendorf und Torsten Sträter:

Der großartige Helmut Krauss ist tot. Viele von uns kannten ihn persönlich. Ein toller Typ. Ich bin ziemlich traurig. — Torsten Sträter (@TStraeter44149) August 29, 2019

RND/liz