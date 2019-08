Der Abschied der Fans erfolgt übers Fernsehen. Die Daily Soap " Köln 50667" verzeichnete nach dem Tod von Schauspieler Ingo Kantorek deutlich erhöhte Einschaltquoten. Wie die "Bild"-Zeitung mit Verweis auf den Dienst Quotenmeter.de mitteilte, erhielt die Reihe am Freitag - einen Tag nach Kantoreks Tod - 8,4 Prozent Quote. Am Montag waren es dann sogar 9,4 Prozent. Normalerweise liegen die Werte deutlich darunter. Die Sendung am Donnerstag hatte beispielsweise einen Marktanteil von nur 3 Prozent erreicht.

Kantorek war mit seiner Ehefrau Suzana am Donnerstagabend bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Auf der Rückreise von Italien prallte ihr Pick-Up auf einem Rastplatz bei Sindelfingen auf einen geparkten Lastwagen. Fans und Kollegen drückten in den Sozialen Netzwerken ihr Geschocktsein und ihre Trauer aus.

