Ob als Komiker, Schauspieler, Autor, Produzent, Regisseur oder Synchronsprecher – Michael „Bully“ Herbig sieht sich berufen, die Menschen zum am besten gleich haltlosen Lachen zu bringen. Wie gut er darin ist, dafür stehen unzählige Kino- und TV-Erfolge wie „Der Schuh des Manitu“, „(T)Raumschiff Surprise – Periode 1″ oder „LOL – Last One Laughing“ (dritte Staffel ab 14. April bei Amazon Prime Video).

Im Interview mit RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) spricht Herbig über den im Dezember verstorbenen Mirco Nontschew, der in „LOL“ das letzte Mal zu sehen ist, über die Bedeutung von Humor in Zeiten, in den die Welt aus den Fugen geraten scheint, und darüber, was Political Correctness mit einem Komiker macht.

Herr Herbig, „LOL“ geht in die dritte Staffel, eine vierte ist bereits bestätigt. Gibt es wirklich so viele komische Gestalten in Deutschland, die das Format auch über mehrere Staffeln tragen können?

Es gibt eine ganze Menge komische Gestalten bei uns. (lacht) Viele meiner Kolleginnen und Kollegen haben einen unheimlich hohen Unterhaltungswert. Die eigentliche Frage aber ist gar nicht, ob es genug von ihnen gibt, sondern wann man wen mit wem zusammenwürfelt. Jemand mit einer zu ausgeprägten Gewinnermentalität zum Beispiel wäre nicht ideal, weil die Leichtigkeit verloren ginge.

Neben sehr vielen positiven Kritiken für die erste und zweite Staffel gab es auch einige negative. Tut so etwas weh, oder hält sich der Schmerz in Grenzen, wenn es, wie bei „LOL“, nicht Ihr originäres Format ist?

Seit 30 Jahren sagen mir hin und wieder Menschen, dass Komikerinnen und Komiker in Deutschland nicht sonderlich lustig sind. Ich habe aber auch schon sehr früh gelernt, dass du mit Humor nicht jeden zufriedenstellen kannst. Den einen perfekten Witz, über den alle lachen können, gibt es nicht. Wenn ein Gag mein Humorzentrum trifft, schmeiße ich mich weg vor Lachen. Ist dann die Meinung des Kritikers, der seinerseits daran nichts lustig finden kann, mehr wert als meine? Nein. Das ist einfach eine Pattsituation, die man nicht ausdiskutieren kann.

Die neue Staffel ist schon deshalb besonders, weil der im Dezember verstorbene Mirco Nontschew noch einmal zu sehen ist. Was empfinden Sie, wenn Sie diese Bilder betrachten?

Ich habe bei Mirco schon immer etwas gesehen, was andere nicht haben. Kennengelernt habe ich ihn allerdings erst bei ‚LOL‘. Da sind wir uns gleich in die Arme gefallen, das hat mich berührt. Man ist erleichtert, wenn die Kollegin oder der Kollege nicht nur seinen Job hervorragend macht, sondern obendrein menschlich intakt und liebenswert ist. Es gibt nichts Schlimmeres, als jemand persönlich kennenzulernen, den man bewundert, dann aber feststellen muss, dass es sich um eine Arschgeige handelt.

Wie groß war der Schock über die Todesnachricht?

Ich hatte mir im Schneideraum die Folgen mit Mirco noch einmal angesehen, war begeistert und wollte ihm das mitteilen. Aber ich habe ihn nicht erreicht und ihm deshalb auf die Mailbox gesprochen, dass er sich keine Sorgen machen solle, weil das, was er gemacht habe, großartig sei. Eine Woche später habe ich den Anruf erhalten, dass wir Mirco verloren haben. Das war ein unfassbarer Schock. Dennoch war für mich bald klar, dass wir diese Staffel auf jeden Fall zeigen sollten. Ich denke, das war auch in seinem Sinne. Es nicht zu zeigen oder Mirco aus der Sendung zu schneiden, hätte viel mehr wehgetan. Er hat alles für das Publikum gegeben, deshalb sollen sie auch die Möglichkeit haben, es zu sehen.

Nicht nur im Privaten, sondern auch im großen Ganzen scheint die Welt aus den Fugen. Macht das Spaßmachen da eigentlich noch Freude?

Ich glaube, dass Humor eine tröstende, vielleicht sogar eine heilende Wirkung haben kann. Das ist schon bei kleinen Kindern so, wenn sie hingefallen sind und zu weinen beginnen. Dann macht man einen kleinen Spaß, und ruckzuck fangen sie wieder an zu strahlen und zu lachen.

Ganz so einfach wird sich unsere Welt vermutlich nicht heilen lassen.

Nein, so einfach wird es diesmal sicher nicht gehen. Umso mehr braucht die Seele Erholung. Das haben wir schon bei der ersten Staffel gemerkt, die mitten im Lockdown an den Start ging. Selten habe ich eine solche Welle der Dankbarkeit erlebt. Die Leute haben mir erzählt, dass sie diesen ganzen Wahnsinn für ein paar Stunden vergessen und endlich wieder von Herzen lachen konnten. Als Entertainer sagst du dir dann: „Okay, vielleicht sind wir nicht systemrelevant, aber wir tun den Leuten etwas Gutes.“ Und das zu spüren ist ein sehr schönes Gefühl.

Mehr denn je wird heute auch beim Spaß großes Fingerspitzengefühl verlangt. Wie sehr wird das Komikerleben dadurch erschwert?

Das macht es gewiss nicht einfacher. Aber ich habe viel Verständnis und weiß, dass ein Film wie ‚Der Schuh des Manitu‘ heute nur noch funktioniert, weil er einen gewissen Nostalgie-Schutz genießt. Alle drücken dann ein Auge zu, wenn der Film an Weihnachten oder Silvester läuft. Es war nie meine Absicht, Menschen zu verletzen. Vielmehr möchte ich gerade auch die zum Lachen zu bringen, die man auf den Arm nimmt, denn das ist die Königsdisziplin. Heute könntest du einen Film wie ‚Der Schuh des Manitu‘ wohl nicht mehr machen. Oder wenn doch, dann nur mit angezogener Handbremse. Ob das sinnvoll wäre, wage ich aber zu bezweifeln.

Wie kann Spaß noch gelingen, wenn politische Unkorrektheit sich verbietet und die angezogene Handbremse keinen Sinn macht?

Es ist doch so: Du hast einen Gag, den findest du richtig gut. Du weißt, dass zwar 50 Prozent diesen Gag feiern, die anderen 50 Prozent aber über dich herfallen werden. Die viel zitierte Gürtellinie haben die einen am Hals, andere haben sie am Knöchel. Die Herausforderung ist es, abzuwägen, was vertretbar ist und was nicht. Das ist schwierig und kann dazu führen, dass man es irgendwann lieber ganz sein lässt.

Von Andreas Kötter/RND