Mainz

Ganze sieben Minuten dauerte sein Auftritt, bis Andrea Kiewel im ZDF-" Fernsehgarten" Luke Mockridge verfrüht verabschiedete. Der Grund: Der Komiker machte sich live über ältere Zuschauer lustig.

„Dass es ein junger Künstler wagt, hier auf meiner Bühne vor meinem Publikum als Affe herumzuspringen, aus welchen Gründen auch immer, halte ich für das mieseste Verhalten, was es unter Künstlern, unter Kollegen geben kann", so ließ die Moderatorin noch während der Sendung ihrer Wut freien lauf. Das ZDF reagierte mit einem eher nüchternen, offiziellen Statement. „Im ZDF-Fernsehgarten sind wir eigentlich für jeden Spaß zu haben“, teilte der Sender mit. „Die Witze allerdings, die Luke Mockridge heute von sich gegeben hat, trafen weder unseren Humor, noch den des Publikums. Mehr gibt es leider nicht zu sagen, der Auftritt spricht für sich selbst.“ Bei Twitter allerdings ließ sich der öffentlich-rechtliche Sender doch zu einem kleinen Witz hinreißen.

An alle Fernsehgarten?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw"># Fernsehgarten-Zuschauer:

Wir haben leider vergessen das Playback von @lukemockridge einzuspielen. — ZDF (@ ZDF ) ZDF/status/1163049675307569152?ref_src=twsrc%5Etfw">August 18, 2019

War "The Greatnightshow" bei Sat.1 Grund für Luke Mockridges Ausfall im Fernsehgarten ?

Und Luke Mockridge? Der hüllt sich auf seinen Social-Media-Kanälen in Schweigen. Nur ein Showhinweis, vor einiger Zeit retweetet, steht ganz oben auf seinem Twitter-Profil: Bei Sat.1 startet am 13. September seine neue Show "The Greatnightshow".

Ausnahme-Entertainer @lukemockridge wird von uns einmal mehr in die Prime Time befördert: „ Luke! Die Greatnightshow“ ist die neue Show von und mit Deutschlands erfolgreichstem Comedian. #Greatnightshow #sdf19 — SAT.1 (@sat1) June 26, 2019

War das nun Werbung für das neue Showprojekt? Oder hoffte Luke Mockridge mit Flachwitzen Rohmaterial zu sammeln? Laut der "Bild"-Zeitung soll sein eigenes Kamerateam vor Ort gewesen sein, auch beim ZDF sei es angemeldet gewesen. So könnte die abgebrochene Showeinlage ein Streich für das eigene Projekt gewesen sein – allerdings auf Kosten anderer.

goe/RND