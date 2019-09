Köln

Da dreht einer aber ordentlich am Rad ... In seiner dritten Ausgabe von „ Luke! Die Greatnightshow“ ( Sat.1) lässt Comedian Luke Mockridge den TV-Klassiker „ Glücksrad“ aufleben. Nachdem er sich in den ersten beiden Shows mit dem „ZDF-Fernsehgarten“ und „Wetten, dass ..?“ beschäftigt hat, knöpft er sich nun das „ Glücksrad“ vor. Die letzte Neuauflage lief seit September 2016 beim Spartensender RTLplus und wurde im Februar 2018 erneut eingestellt.

Buchstabenfee Maren Gilzer dabei

Nun gibt Mockridge ehemaligen „ Glücksrad“-Teilnehmern, die Pech beim Drehen hatten, eine zweite Chance in seiner Show. Unterstützung erhält er dabei von der einstigen Buchstabenfee Maren Gilzer. Von 1988 bis 1998 war Gilzer fast täglich in der Spielshow zu sehen und war dafür da, die Buchstaben an der Wand umzudrehen. Das darf sie nun noch ein letztes Mal bei Luke Mockridge.

Neben Gilzer wird außerdem Sängerin Sarah Connor erwartet, die mit dem Entertainer nicht jugendfreie Songs performen will. Welchen Showklassiker sich Mockridge dann in der nächsten Woche vornimmt, ist noch nicht bekannt.

