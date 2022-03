Diese Staffel von „Let‘s Dance“ steht wahrlich unter keinem guten Stern: Jetzt muss auch Sängerin Michelle die Tanzshow verlassen, Grund ist allerdings keine Corona-Infektion. Die 50-Jährige leidet unter starken Rückenproblemen und darf laut ärztlicher Anordnung in den kommenden Wochen keinen Sport machen, teilte RTL am Mittwochabend mit. Für Michelle und ihren Tanzpartner Christian Polanc bedeutet das das Aus bei „Let‘s Dance“.

Des einen Leid, des anderen Freud: Die Politikerin Caroline Bosbach und Valentin Lusin, die in Show 5 am vergangenen Freitag ausgeschieden waren, dürfen in der nächsten Folge (Freitag, 20.15 Uhr) ein überraschendes Comeback feiern. Seit Mittwoch trainierten beide wieder, teilte RTL mit.

Zahlreiche Promis und Tänzer waren im Verlauf der aktuellen Staffel bereits positiv auf Corona getestet worden und mussten aussetzen - darunter auch Bosbach. Hardy Krüger jr. musste die Show sogar schon vor seinem ersten Auftritt auf dem Tanzparkett verlassen.

RND/seb