Kate Sackhoff (39) zieht es wieder ins All. Die amerikanische Schauspielerin hat die Hauptrolle in der Sci-Fi-Serie „Another Life“ übernommen. Als Astronautin Niko Breckinridge untersucht sie ein Alien-Artefakt und gerät mit ihrer Crew in höchste Gefahr.

Die Serie „Another Life“ ist bei Netflix ab 25. Juli streambar. Zum Ensemble gehören auch Selma Blair und Justin Chatwin. Sackhoff, die 2004 durch das Reboot der Science-Fiction-Serie „ Battlestar Galactica“ bekannt wurde, hat ein Faible für fantastische Stoffe. Sie spielte in der Serie „The Flash“ (2017) und in Sci-Fi-Filmen wie „Riddick – Überleben ist seine Rache“ (2013) und „Origin Unknown“ (2018) und lieh in den Animationsserien „ Star Wars: The Clone Wars“ und „ Star Wars: Rebels“ der Nite-Owls-Anführerin Bo-Katan Kryze ihre Stimme.

Von RND/big