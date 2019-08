Jubel im “ZDF-Fernsehgarten” - Darum feiert das Publikum Moderatorin Kiewel

Kiwi wird die Moderatorin des „ZDF-Fernsehgartens“ von ihren Fans liebevoll genannt. Und bei der aktuellen Sendung vom 25. August wurde der 54-jährigen Andrea Kiewel besonders viel Liebe zuteil. Beim ersten TV-Auftritt nach der peinlichen „Fernsehgarten“-Comedyeinlage von Luke Mockridge wurde sie vom Publikum abgefeiert. Die Zuschauer erhoben sich, spendeten stehend und minutenlang Applaus. Einfach so, weil sie den Comedian in seinem sonderbaren Gebaren unterbrochen hatte und sich später empört über seine Aussagen zu Wort gemeldet hatte.

Kiewel erwähnte den Eklat in der aktuellen Sendung mit keinem Wort

Kiewel war laut „Bild.de“ „von dem Zuspruch überwältigt. Sie fasste sich ans Herz, bedankte sich wiederholt und sagte dann: „Was 'ne Woche! Können Sie sich vorstellen?“

Der 30-jährige Mockridge hatte am Sonntag viele Zuschauer unter anderem mit Witzen über alte Menschen („Sie haben graue Haare, sie sind schrumpelig und sie riechen immer nach Kartoffeln“) verärgert und Buhrufe provoziert. Sein Verhalten heizte insbesondere auf Twitter Spekulationen über seine Motive an. ZDF-Showchef Oliver Heidemann hatte danach erklärt: „Sein Auftritt im ,Fernsehgarten' war aber so nicht abgestimmt und hat sowohl die Redaktion als auch Andrea Kiewel völlig überrascht.“

Beim der aktuellen „ZDF-Fernsehgarten“-Sendung erwähnte Moderatorin Kiewel den Eklat der Vorwoche mit keinem Wort.

Lesen Sie auch: Nach Eklat im Fernsehgarten: Luke Mockridge schaukelt halbnackt in Bonner Innenstadt

Von RND/dpa/big