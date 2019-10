Joko Winterscheidt (40) und Klaas Heufer-Umlauf (36) müssen in " Joko & Klaas gegen ProSieben" in ihrer ganz eigenen Version der Erfolgsshow "The Masked Singer" erraten, welche fünf Prominenten sich hinter den Masken verbergen. Die neuen Folgen sind ab 8. Oktober immer dienstags um 20.15 Uhr bei ProSieben und auf der Plattform Joyn zu sehen.

Die Zuschauer dürfen vermutlich eine typisch humorige Show der Moderatoren erwarten, die darauf tippen müssen, wer hinter Quallen-, Beton-Block- und Gesichtswurst-Kostüm steckt. Der Sender hat angekündigt, dass es sich um eine "hochprozentige Variante" von "The Masked Singer" handeln soll.

Sie treten gegen ProSieben an

In " Joko & Klaas gegen ProSieben" treten die beiden in sechs Spielrunden ab 8. Oktober immer dienstags gegen ihren Arbeitgeber an. ProSieben bestimmt über Spiele und Gegner des Moderatorenduos. Zum Team des Senders gehören unter anderem Matthias Opdenhövel, Charlotte Roche, Palina Rojinski, Mario Basler, Vanessa Mai, Christian Ulmen, Fahri Yardim, Rebecca Mir, Adel Tawil, Sido, H.P. Baxxter und Max Giesinger.

Gewinnen Joko und Klaas gegen den Sender, bekommen sie immer am folgenden Mittwoch um 20:15 Uhr 15 Minuten Live-Sendezeit zu ihrer freien Verfügung. Das reguläre Prime-Time-Programm verschiebt sich dann entsprechend nach hinten. Verlieren die beiden, müssen sie sich einer besonderen Aufgabe von ProSieben stellen.

RND/wue/spot