Bagdad

Die irakische Armee hat in der jesidischen Stadt Shingal eine deutsche Journalistin festgenommen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus irakischen Sicherheitskreisen. Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte die Festnahme. Die zuständige Botschaft stehe im Kontakt mit den irakischen Stellen „und bemüht sich konsularischen Zugang zu der Betroffenen zu erhalten.“ Den irakischen Sicherheitskreisen zufolge wurde auch ein Slowake festgenommen.

Laut dem kurdischen Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit Civaka Azad sind die beiden Festgenommenen zurzeit in der irakischen Hauptstadt Bagdad inhaftiert. „Ohne konkrete Angabe über die Gründe ihrer Gewahrsame“ habe man sie zuvor in einer Militärstation in der Nähe Shingals festgesetzt.

RND/dpa