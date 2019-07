San Diego

Welche Fantasyserie könnte es in Zukunft mit „ Game of Thrones“ aufnehmen. Antwort: „His Dark Materials“, die Verfilmung der Romane Philip Pullmans über eine Welt, in der die Menschen von ihren Seelen in Tiergestalt begleitet werden, über grausige Experimente mit Kindern, Risse in der Welt, Panzerbären, Engeln und Gott höchstselbst.

Jetzt haben HBO und BBC einen vielversprechenden weiteren Trailer veröffentlicht. Die Serie mit James McAvoy („X-Men“), Ruth Wilson („Luther“) und Dafne Keen („Logan – The Wolverine“) soll im Herbst starten, ein deutscher Ausstrahlungsort wurde noch nicht genannt. Der erste „Materials“-Roman, „Der Goldene Kompass“ war bereits 2007 fürs Kino verfilmt worden – mit Daniel Craig und Nicole Kidman.

Von RND/big