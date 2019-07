Köln

„Ich seh’ in dein Herz, sehe gute Zeiten, schlechte Zeiten…“ – pünktlich um 19.40 Uhr ertönt montags bis freitags die Titelmelodie der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. 25 Minuten voller Gefühle und Intrigen, voller Konflikte und Drama folgen. Mit mehr als 6500 Episoden und bis zu 6,73 Millionen Zuschauern pro Folge ist GZSZ die erfolgreichste Daily Soap im deutschen Fernsehen und aus dem Vorabendprogramm nicht mehr wegzudenken.

„Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ist bekannt dafür, sich typischen Themen, mit denen Jugendliche und junge Erwachsene im Alltag konfrontiert sind, aufzugreifen. Die Serie spielt in Berlin und dreht sich um das Leben des Gerner-Clans sowie der Familien Flemming, Moreno, Bachmann, Seefeld und Lehmann.

GZSZ-Vorschau: So geht es bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ in den nächsten fünf Folgen weiter

Achtung: Spoiler! Hier erfahren Sie, was in den kommenden Folgen von GZSZ passieren wird. (Bilder und Vorschautexte: RTL)

Montag, 22.07.2019: Folge 6807

Laura entdeckt, dass sich Yvonne über ihre klare Ansage hinweggesetzt hat, und stellt sie wütend zur Rede. Erst Kate kann Laura davon überzeugen, sich helfen zu lassen. Als sich Nihats Verletzung als Fake entpuppt, will Tuner nichts mehr von ihm wissen.

Nihat weiß, dass er zu weit gegangen ist, und will umdrehen, als ein Gewitter die drei Freunde in eine Höhle zwingt. Als das Gewitter vorüber ist, werden Tuner und Nihat in der Höhle verschüttet.

Laura (Chryssanthi Kavazi, M.) entdeckt, dass sich Yvonne (Gisa Zach) über ihre klare Ansage hinweggesetzt hat und stellt sie in Gegenwart von Philip (Jörn Schlönvoigt) wütend zur Rede. Quelle: TVNOW / Rolf Baumgartner

Dienstag, 23.07.2019: Folge 6808

Als Emily, Sunny und Lilly ihre Lieblingsserie gucken, kommen sie auf ein Fragespiel: „Wen würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen?“ Sie ahnen nicht, dass dieses Spiel mit Vorsicht zu genießen ist.

Kurz bevor Nihat das Bewusstsein verliert, schafft es Paul, Hilfe zu holen und Tuner und Nihat zu befreien. Tuner und Paul brechen daraufhin die Gipfeltour ab und besuchen Nihat an seinem Krankenbett.

Laura (Chryssanthi Kavazi, r.) ist für Yvonnes (Gisa Zach) Hilfe dankbar. Quelle: TVNOW / Rolf Baumgartner

Mittwoch, 24.07.2019: Folge 6809

Nachdem er Druck von einem Lieferanten bekommt, fasst Alexander einen Entschluss. Er will den Kiezkauf wieder öffnen. Solange sie stillhalten und nichts über die Drogengeschäfte herumerzählen, wird ihnen nichts passieren.

Das fällt Maren jedoch äußerst schwer. Sunny kann Emilys Groll wegen der Inselfrage nicht nachvollziehen. Doch dann wird ihnen vor Augen geführt, wie heimtückisch diese Frage sein kann.

Sunny (Valentina Pahde, l.) und Lilly (Iris Mareike Steen) können Emilys Groll wegen der Inselfrage nicht nachvollziehen. Quelle: TVNOW / Rolf Baumgartner

Donnerstag, 25.07.2019: Folge 6810

Lilly wird bewusst, wie sehr sie Tuner als Freund vermisst. Werden sie jemals wieder normal miteinander umgehen können? Nachdem Shirin sie ermutigt hat, einen Schritt auf Tuner zuzugehen, nutzt sie eine Gelegenheit, doch das geht gründlich schief.

Nina ist sich sicher, dass Maren ihr etwas verschweigt, und erkundigt sich bei Alexander. Aus Sorge um ihre Familie suchen sie einen Weg, um Nina wieder einzufangen, und spannen dafür sogar Toni ein.

Lilly (Iris Mareike Steen) und Tuner (Thomas Drechsel) können wieder unbefangen miteinander umgehen. Richard (Silvan-Pierre Leirich, M.) gibt sich Mühe, sich vor Christoph (Lars Korten) und vor allem Vanessa (Julia Augustin) nicht von der Ungewissheit zermürben zu lassen. Quelle: TVNOW / Rolf Baumgartner

Freitag, 26.07.2019: Folge 6811

Weil seine Ex W&L hartnäckig eine Baugenehmigung verweigert, gerät Robert unter Druck. Um sie zu besänftigen, will Nina den Termin ohne ihn wahrnehmen, doch die besteht auf seine Anwesenheit. Robert hat jetzt genug und sucht entschlossen das Gespräch.

Nachdem Tuner erfahren hat, dass Lilly gerne mit ihm befreundet wäre, weiß er nicht, ob er das kann. Da geraten die beiden in eine Situation, in der sie wieder richtig Spaß zusammen haben.

Sunny (Valentina Pahde, l.), Emily (Anne Menden) und Paul (Niklas Osterloh) freuen sich über die Aussöhnung von Tuner und Lilly. Quelle: TVNOW / Rolf Baumgartner

Eine Folge von „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ verpasst?

Sie haben eine Folge von GZSZ im TV verpasst? Die Folge des Vorabends wird am Folgetag morgens um 8.30 Uhr noch einmal wiederholt.

Und nicht nur der Sender RTL zeigt Gute Zeiten, schlechte Zeiten, auch auf dem Pay-TV-Sender RTL Passion wird GZSZ ausgestrahlt – hier sogar noch vor der Ausstrahlung im Free-TV.

Außerdem bei RTL Passion zu sehen: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Classics. Wer noch einmal ganz von vorne in die Serie einsteigen möchte, kann dies mit den Classic-Episoden tun.

GZSZ online schauen als Stream

Über den RTL-eigenen Streaming-Dienst TV NOW sind aktuelle GZSZ-Folgen nicht nur live, sondern bis zu einer Woche nach der Ausstrahlung online gratis abrufbar – auf ältere Folgen können Sie über einen Plus-Account kostenpflichtig zugreifen. Das Abo gibt es einen Monat lang gratis zur Probe. Danach kostet es pro Monat 2,99 Euro und ist auch monatlich kündbar. Abonnenten können neue Folgen von GZSZ bis zu 72 Stunden vor der Ausstrahlung online streamen.

Erfolgsgeschichte der deutschen Daily Soap

Gute Zeiten, schlechte Zeiten gilt als erfolgreichste deutsche Sendung ihres Genres, 2010 wurde Sie mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste tägliche Sendung“ ausgezeichnet. Was vielleicht gar nicht jedem Fan bewusst ist: Die Serie, die täglich ein Millionenpublikum begeistert, war zumindest in den ersten 230 Folgen eine Adaption der Seifenoper „The Restless Years“, die von 1977 bis 1981 in Australien ausgestrahlt wurde. Erst ab Folge 231 wurden eigens auf das deutsche TV-Publikum ausgerichtet Drehbücher verfasst.

Ein Konzept, das aufzugehen scheint, denn auch in den Niederlanden läuft seit 1990 die Daily Soap „Goede tijden, slechte tijden“, die ebenfalls nach dem australischen Vorbild umgesetzt wurde. Und auch in Frankreich und Belgien wird mittlerweile GZSZ geschaut: Seit Juli 2018 wird die deutsche Serie dort unter dem Namen „Au Rhythme de la Vie“ (zu Deutsch: Im Rhythmus des Lebens) gezeigt. Allerdings hat man sich dort entschieden, nicht bei Folge 1 zu starten und die vergangenen 26 Jahre aufzuholen, sondern ist direkt bei Folge 6.063 eingestiegen.

In unregelmäßigen Abständen strahlt RTL Specials von Gute Zeiten, schlechte Zeiten aus. Zum 25-jährigen Jubiläum im Mai 2017 beispielsweise wurde eine anderthalbstündige Spezialfolge gezeigt, im Sommer 2018 gab es eine Mallorca-Folge in Spielfilmlänge.

Besetzung & Schauspieler: Stars aus dem Cast von GZSZ

Nicht nur die Serie selbst ist ein Exportschlager mit unvergleichlicher Erfolgsgeschichte. Für viele mittlerweile bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen war GZSZ nicht nur die erste Karrierestation, sondern vor allem ein Karrieresprungbrett. Oliver Petszokat, Jeanette Biedermann, Rhea Harder, Yvonne Catterfeld und viele weitere ehemalige Cast-Mitglieder waren vor ihrem Auftritt in GZSZ weitgehend unbekannt. Eine Chance für junge Schauspieltalente ohne viel Erfahrung.

Auch einige Musiker nutzen die Serie, um ihre Bekanntheit zu erhöhen – die Bands Caught in the Act und Just Friends beispielsweise. Zusätzlich gab und gibt es in der Serie immer wieder Gastauftritte bekannter Musiker und Prominenter. Der Gastauftritt von Gerhard Schröder, damals niedersächsischer Ministerpräsident, sorgte sogar für die Rekordquote von 6,73 Millionen Zuschauern.

GZSZ : Droht der Ausstieg von Jo Gerner ?

Eine Frage beschäftigt GZSZ-Fans seit Jahren: Droht der Ausstieg von Jo Gerner? Wolfgang Bahro, der die Figur des Jo Gerner spielt, gehört zu den bekanntesten Schauspielern der Serie. Als Charakter der ersten Stunde zählt der intrigante Geschäftsmann und Rechtsanwalt zu den markantesten Figuren der Serie. Seit die Figur 1993 in die Serie eingeführt wurde, hatte sie mehrere Beziehungen und Affären und trat bereits ganze drei Mal vor den Traualtar.

Immer wieder fragen sich Fans, wie lange Jo Gerner noch bei GZSZ bleiben wird. In einer Folge wurde Jo lebendig begraben – der mögliche Tod Jo Gerners sorgte für Aufruhr unter den GZSZ-Fans. Stirbt Jo Gerner in der Serie? Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, aber noch ist der Serientod nicht für Jo Gerner vorgesehen. Der Ausstieg einer der zugleich beliebtesten und meist gehassten Figuren ist aktuell nicht geplant. Egal wie es bei GZSZ weiter geht, Jo Gerner bleibt vorerst an Bord.

Von RND