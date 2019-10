Karrieresprung für Lilly Krug: Die 18-jährige Tochter von Schauspielgröße Veronica Ferres (54) folgt ihrer Mutter ins Filmgeschäft. Nachdem die beiden bereits gemeinsam für den Kurzfilm „Malou“ vor der Kamera gestanden haben, kann sich Krug nun über eine Rolle in der ZDF-Filmreihe „Gipfelstürmer – Das Berginternat“ freuen. Die Dreharbeiten sind in vollem Gange.

„Ich bin immer noch überrascht, wie anstrengend so ein Drehtag sein kann“, sagte die Jungschauspielerin der Nachrichtenagentur Spot on News in München. Ihre anfängliche Aufregung habe sich „dank des unglaublichen Teams“ mittlerweile gelegt. Sie fühle sich am Set „supergut aufgehoben“. Und auch mit ihrer Rolle einer rebellischen Schülerin könne sie sich identifizieren. „Das fiel mir nicht schwer, da meine Filmrolle Lucy einen tollen Kampfgeist hat – so wie ich“, so Krug.

Wertvolle Tipps von Veronica Ferres

Die 18-jährige Schauspielerin stammt aus Ferres erster Ehe mit Filmproduzent Martin Krug (61). Heute lebt sie mit ihrer Mutter und deren neuem Ehepartner, dem „Die Höhle der Löwen“-Investor Carsten Maschmeyer (60), unter einem Dach. Nützliche Tipps bezüglich der Schauspielerei sind da schnell eingeholt. Welche Ratschläge ihrer Mutter sich Krug besonders zu Herzen nimmt? „Ausgeschlafen am Set sein, Text hundertprozentig können, Spaß am Spiel haben und auf jedes Detail achten.“

Wann Lilly Krug bei „Gipfelstürmer – Das Berginternat“ zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

RND/cos/spot