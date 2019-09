Am Samstag startet die mittlerweile 13. Staffel der RTL-Sendung "Das Supertalent". Neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell sitzt in diesem Jahr erstmals DSDS-Teilnehmerin und Sängerin Sarah Lombardi in der Jury. Doch das ist in diesem Jahr nicht die einzige Neuerung.

Im Interview mit "BILD" erzählt Bohlen, dass es auch keine Sänger zwischen 16 und 30 Jahren mehr beim Supertalent geben wird: "Mit Recht haben viele gesagt: 'Die gehören zu DSDS'. Außerdem war es uns dieses Jahr wichtig, uns auf weniger Kandidaten zu konzentrieren. Also haben wir im Vorfeld ausgewählt."

Ebenfalls soll es keine Ekelauftritte mehr geben. Bohlen: "Wir wollen die ganzen Ekel-Acts nicht mehr. Denn unsere Richtung ist familienfreundlich. Das Ziel: nicht zu heavy und nicht zu erotisch. Nur ein bisschen..."

Die erste Folge läuft am Samstag um 20.15 Uhr bei RTL.

