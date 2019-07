New York

„Die Sopranos“ war die erste große, bahnbrechende Dramaserienproduktion von HBO – und jetzt könnte sie wiederbelebt werden. Denn gerade erst stand Michael Gandolfini, der Sohn des legendären Hauptdarstellers des Serie, James Gandolfini für den Kinofilm zur Serie, „The Many Saints of Newark“, vor der Kamera. Er spielt die Rolle, die seinen Vater berühmt machte in jungen Jahren: Tony Soprano.

Offensichtlich hat Michael Gandolfini mit seiner Leistung so überzeugt, dass HBO-Chef Casey Bloys jetzt über ein Serien-Reboot von „Die Sopranos“ nachdenkt. „Es gibt keine Pläne, keine Diskussionen darüber, aber Michael ist ein wirklich guter Schauspieler“, so der HBO-Programmchef gegenüber dem Branchenblog „Deadline“. „Es liegt im Moment nichts auf dem Tisch, aber ich bin ganz offen“, fügt er an. Michael Gandolfini äußerte sich in den sozialen Medien nicht zu einem möglichen Reboot der Serie – und lieferte stattdessen Fotos von den Dreharbeiten.

HBO-Chef ist für ein Soprano-Reboot offen

„The Many Saints of Newark“ behandelt die Vorgeschichte der „ Sopranos“ in den 1960er-Jahren, bevor Tony Soprano der große Boss des organisierten Verbrechens in New Jersey wurde. Regie führt Alan Taylor, „Soprano“-Erfinder David Chase ist ebenfalls in der Produktion involviert. Der Film soll im Herbst 2020 in die Kinos kommen.

Von RND/goe