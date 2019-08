Springfield

Serienschöpfer Matt Groening trat selbst immer wieder als Gast in seiner Show „Die Simpsons“ auf – aber auch Prominente verpflichtet er regelmäßig für die Sendung. So ist bereits Wissenschaftslegende Stephen Hawking zu Lebzeiten aufgetreten oder Bond-Girl Halle Berry. Auch in der 31. Staffel, die Ende September in den USA startet, werden die „Simpsons“ wieder Gäste haben. Das berichten US-amerikanische Medien.

Jason Momoa wird bei den “Simpsons” auftreten

Das teilte der Sender Fox nun mit: So wird Aquaman und „ Game of Thrones“-Star Jason Momoa auftreten, der Musiker John Legend wird in Springfield vertreten sein, „Big Bang Theory“-Schauspieler Jim Parsons wird ebenfalls ins Studio gehen, um eine Rolle für die gelben Männchen der Serie einzusprechen. Wann die neue Staffel in Deutschland zu sehen sein wird, ist noch unklar.