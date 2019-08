Normalerweise würde die vorletzte Folge der "Bachelorette"-Staffel so ablaufen: Die "Bachelorette" verbringt mit den drei letzten Kandidaten jeweils ein einzelnes Treffen, das so genannte "Dream Date". Danach gibt sie zwei von den drei Kandidaten eine Rose - und stellt die beiden Verbliebenen in der nächsten Folge ihrer Mutter vor.

Doch in der diesjährigen Staffel ist plötzlich alles anderes (Achtung, Spoiler). Gerda muss sich noch zwischen Tim, Keno und Marco entscheiden. Gerda gibt ihre erste Rose Keno. Als sie die Zweite Tim geben will, zögert der, diese anzunehmen. Die "Bachelorette" bietet ihm daher - mitten in der Zeremonie - an, nochmal unter vier Augen zu reden. Im Gespräch sagt Tim daraufhin, dass er eine "Distanz" zwischen ihnen beiden bei dem Dreamdate gespürt hatte. "Die hätte nicht da sein sollen. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich dein Herz erobern könnte - aber bei dem Dreamdate hatte ich das Gefühl nicht mehr, dass ich das schaffen könnte." Gerda entgegnet ihm darauf: "Ich möchte das jetzt nicht wegs chmeissen, auch wenn das Dreamdate vielleicht perfekt war."

Die Folge lässt offen, ob Tim sich dann doch für die Rose entscheidet oder nicht. Unklar ist auch, was eigentlich passiert, wenn Tim die Rose nicht annimmt. Darf dann Marco ins Finale einziehen, den Gerda eigentlich nicht auserwählt hatte? Oder gibt es erstmals nur einen Kandidaten im Finale? Die Auflösung zeigt RTL im Finale am 4. September.

