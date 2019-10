Köln

Die bekanntesten und erfolgreichsten Komiker Deutschland versammelten sich Mittwochabend wieder an einem Ort: beim „ Comedypreis“ in Köln. Unter den 1200 Gästen waren Kult-Comedians wie Michael Mittermeier, Ingo Appelt und Hella von Sinnen – aber auch die schon etablierte jüngere Generation bestehend aus Chris Tall und Luke Mockridge.

Auf dem Roten Teppich ließen sich jedoch nicht alle blicken. Entertainer Thomas Gottschalk, der den Preis für das Lebenswerk an Monty Python-Legende John Cleese übereichen sollte, schlich sich durch den Seiteneingang rein – und auch Luke Mockridge schickte nur Papa Bill über den Teppich. Jan Böhmermann tauchte zwar am Teppich auf – allerdings nicht in Person, sondern mit einem Roboter, der ihn live an den Fotografen und Kamerateams vorbei rollte.

Das spektakulärste Outfit trug wohl „Let’s Dance“-Jurymitglied Jorge Gonzalez. Der kam in einem bunten Ganzkörpersuit, sagte: „Ich bin heute das Phantom“. Verstehen konnte man ihn unter seiner Haube kaum – übersehen aber auch nicht. Ähnlich ungewöhnlich: Comedian Matze Knop kam als König verkleidet.

Sänger Max Mutzke, der kürzlich erst als Astronaut „ Masked Singer“ gewann, humpelte über den Teppich. Er erklärte, dass ein Teil der Sehne gerissen sei: „Das ist noch von der Schlag den Star Aufzeichnung“.

Vor der Tür machen Max Mutzke und Max Giermann Selfies mit den Fans Comedypreis?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw"># Comedypreis pic.twitter.com/MydDvesTey — Lena Obschinsky (@Berlenarin) October 2, 2019

Ingo Appelt brachte seine Frau Sonia mit, der er 2015 beim Comedypreis auf der Bühne einen Heiratsantrag gemacht hat. Was er dieses Mal vor hat? Er zum RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Die heutige Überraschung ist: Wir sind einfach mal da. Ich bin heute der Hingucker mit meinen Louboutin-Schuhen. Da würde jede Frau durchdrehen. Und die hab ich mir sogar selbst ausgesucht.“

Während die einen ihre Partnerin ( Ingo Appelt), die anderen ihre Schwester ( Annette Frier) auf den Roten Teppich brachten, entschieden sich zwei Komiker für Getränke: Torsten Sträter posierte mit einem Kaffeebecher – Olaf Schubert mit einer Flasche Wein. Hintergrund? Unklar.

John Cleese von @montypython bekommt gleich den Preis fürs Lebenswerk, erzählt: „ich werde diesen Monat 80 und wünsche mir, dass ich weniger durch die Welt reise.“ #comedypreis pic.twitter.com/RymLeeFksK — Lena Obschinsky (@Berlenarin) October 2, 2019

Der Stargast des Abends, Monty Python-Legende John Cleese, der mit dem Preis fürs Lebenswerk ausgezeichnet wird, erschien als einer der ersten auf dem Roten Teppich – zur Überraschung der wartenden Fotografen und Kamerateams. Dem RND sagte er: „Normalerweise bekommt man den Preis fürs Lebenswerk kurz vor seinem Tod. Aber meine Zeit ist ja auch fast abgelaufen, ich bin fast 80.“

Von Lena Obschinsky/RND