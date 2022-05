Berlin

Freundschaft und Liebe, Schule und Job, Ärger und Intrigen – wie lebt es sich in der Metropole? Die Reality Soap „Berlin – Tag & Nacht“ („BTN“) rückt den Alltag zahlreicher junger Hauptstädter in den Fokus.

Eine neue Folge „Berlin – Tag & Nacht“ läuft werktags um 19.05 Uhr auf RTL 2. Wie geht es in den nächsten Folgen weiter und wo gibt es Wiederholungen? Alle Infos hier.

„Berlin – Tag & Nacht“: So geht es weiter

„Berlin – Tag & Nacht“ am Montag, 09.05.2022: Folge 2690

Rick hat das Wochenende über Übungen mit Miguel gemacht und will davon lieber eine Pause, denn er findet ihn nach wie vor richtig scharf. Aber Miguel lässt nicht locker und überredet Rick zu einer neuen Session im Freien. Dabei wird Rick immer nervöser, weil Miguel ihn ständig anfasst, um seine Haltung zu korrigieren. Als Rick beim Pinkeln sogar einen Blick auf den ziemlich beeindruckenden „kleinen Miguel“ werfen kann, wird es für ihn immer schwerer sich zurückzuhalten. Jojo ahnt, was Sache ist und spricht Rick darauf an. Der gibt schließlich zu, dass er auf Miguel steht. Rick hofft aber, stark genug zu sein, um das abzuschütteln – allein schon, damit es keinen Stress zwischen ihm und Paula gibt.

Beim gemeinsamen Training wird Rick nervös, weil Miguel ihn ständig anfasst, um seine Haltung zu korrigieren. Gegenüber Jojo gibt Rick zu, dass er auf Miguel steht. Er will sich aber zurückhalten – auch um Stress mit Paula zu vermeiden. Quelle: RTLZWEI / Filmpool

„Berlin – Tag & Nacht“ am Dienstag, 10.05.2022: Folge 2691

Denny fühlt sich von Lynn im Stich gelassen. Während er sich um Lunas Zukunft sorgt, hat sie nichts Besseres zu tun, als sich ein neues Handy zu kaufen. Es kommt zum Streit zwischen Denny und Lynn, woraufhin er auch bei der Arbeit total neben der Spur ist. Denny fürchtet, dass Joe ihn nur noch als Last sieht. Er offenbart ihm daraufhin seine Ängste um Luna und seine Zweifel, ob er es in emotionaler und finanzieller Hinsicht schaffen wird, die Kleine großzuziehen. Joe macht ihm neuen Mut. Denny sieht ein, dass er zusammen mit Lynn alles schaffen kann. Er versöhnt sich mit ihr und blickt gestärkt in die Zukunft.

Denny macht sich Sorgen um Lunas finanzielle Zukunft und fühlt sich dabei von Lynn im Stich gelassen. Nach einem Gespräch mit Joe fasst er neuen Mut. Denny versöhnt sich mit Lynn und will gemeinsam mit ihr die Herausforderungen meistern. Quelle: RTLZWEI / Filmpool

„Berlin – Tag & Nacht“ am Mittwoch, 11.05.2022: Folge 2692

Emmis erster Tag in der WG beginnt harmonisch. Ihre neuen Mitbewohner nehmen ihr mit einem Willkommensfrühstück die Unsicherheit. Auch den Job im Kräsch-Café hat Emmi sicher – trotz aller Bedenken. Immerhin hatte sie dort Luna entführt. Doch dann taucht plötzlich Denny in der WG auf. Er ist völlig aufgewühlt und kann es nicht fassen, dass Joe ausgerechnet der Irren ein Zimmer gibt, die seine Tochter gekidnappt hat. Er redet sich in Rage und verlangt, dass Emmi verschwindet. Aber die anderen Mitbewohner, insbesondere Tom, stehen Emmi zur Seite. Sie machen Denny klar, dass sie eine zweite Chance verdient hat. Emmi ist gerührt und unendlich dankbar. Sie glaubt, dass sie endlich ein neues Zuhause gefunden hat.

An Emmis erstem Tag in der WG kommt es zum Eklat, als Denny auftaucht. Er ist außer sich, weil Joe ausgerechnet der Entführerin seiner Tochter ein Zimmer gibt. Doch die Mitbewohner machen sich für sie stark und geben ihr eine zweite Chance. Quelle: RTLZWEI / Filmpool

„Berlin – Tag & Nacht“ am Donnerstag, 12.05.2022: Folge 2693

Eva ist froh, dass sie jetzt etwa eine Woche lang nichts von Nino gehört hat. Doch als er am Morgen in die Schule zurückkehrt, spürt sie unfreiwillig wieder so ein seltsames Kribbeln. Nino ist jedoch immer noch tief verletzt, weil er denkt, dass Eva einen anderen hat. Das lässt er sie auch unmissverständlich spüren. Als Nino einen Konflikt mit Eva kurz darauf eskalieren lässt, hat Eva genug und macht ihm eine strenge Ansage. Sie wird sich das in der Schule von ihm nicht mehr bieten lassen. Doch das aufwühlende Wiedersehen mit Nino hat mehr in ihr ausgelöst, als ihr lieb ist. Langsam muss sie sich fragen, warum ihr dieser Schüler einfach nicht aus dem Kopf gehen will.

Nino kehrt an die Schule zurück und lässt Eva spüren, dass er sich verletzt fühlt. Er denkt, dass sie einen anderen hat. Nach einem Streit macht Eva ihm eine Ansage. Sie muss sich aber eingestehen, dass ihr Nino nicht aus dem Kopf geht. Quelle: RTLZWEI / Filmpool

„Berlin – Tag & Nacht“ am Freitag, 13.05.2022: Folge 2694

Leni leidet immer noch an Liebeskummer wegen Tom. Leif versucht nach Kräften, sie davon abzulenken. Er überredet sie zu einer gemeinsamen Mal-Aktion in der WG und erreicht damit tatsächlich sein Ziel: Leni hat Spaß. Leif ist allerdings immer noch heimlich in sie verliebt und genießt jede Sekunde mit seinem großen Schwarm. Am Abend bedankt sich Leni für seinen Beistand und versichert ihm lächelnd, dass er der beste Freund ist, den man sich vorstellen kann. Leif bemüht sich, gute Miene zum für ihn unglücklichen Spiel zu machen. Er muss leider weiter damit klarkommen, dass Leni seine Gefühle nicht erwidert.

Leif schafft es, Leni vorübergehend von ihrem Liebeskummer wegen Tom abzulenken. Sie ist gerührt und bedankt sich für die Unterstützung. Leif ist für sie der beste Freund, den man sich vorstellen kann. Doch er wäre gerne mehr als das. Quelle: RTLZWEI / Filmpool

Worum geht es in „Berlin – Tag & Nacht“?

„Berlin – Tag & Nacht“ („BTN“) folgt den Geschehnissen mehrerer Wohngemeinschaften in verschiedenen Orten Berlins. Die Handlung konzentriert sich auf zahlreiche Figuren, die in der Regel von Laienschauspielern besetzt sind. Zentrale Handlungsorte der im Reportagestil gedrehten Daily Soap sind die Haupt-WG um Hauptmieter Joe Möller, in der sieben Personen wohnen, sowie weitere WGs und Arbeitsplätze der Charaktere.

Sowohl Handlung als auch Figuren sind frei erfunden. Eine unruhige Kameraführung, ein teilweise improvisiertes Drehbuch sowie der Einsatz von Voiceovers, in denen die Figuren ihre Gefühlslage schildern, sollen den Eindruck von Realität erhöhen.

Wo wird „Berlin – Tag & Nacht“ gedreht?

Den „Mitten im Leben“-Effekt sollen auch die Schauplätze der Scripted-Reality-Serie erzielen. Statt um ein Set im Produktionsstudio, handelt es sich bei den Drehorten um reale Schauplätze, die größtenteils im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg liegen. Für zahlreiche Handlungsorte, wie die Wohngemeinschaften, Clubs oder den Friseursalon Schnitte, gibt es echte Adressen in Berlin. Zudem dienen Orte wie die Mercedes-Benz-Arena Berlin oder der S- und U-Bahnhof Warschauer Straße als wiederkehrende Drehorte für Zwischensequenzen.

Welche Schauspieler spielen in „Berlin – Tag & Nacht“?

Im Laufe des annähernd zehnjährigen Bestehens von “Berlin – Tag & Nacht” haben mehr als 70 Darsteller Hauptfiguren in der Daily Soap verkörpert. Dazu kommen weit mehr als 200 Nebendarsteller, die teilweise in nur wenigen Folgen zu sehen sind, mitunter aber in späteren Folgen wiederkehren.

Bei einem Großteil der Besetzung handelt es sich um Laiendarsteller, die auch in anderen Formaten des für die Serie verantwortlichen Produktionsunternehmens, der “filmpool Film- und Fernsehproduktion”, mitwirken.

Hier eine Übersicht der aktuellen Hauptfiguren und ihrer Darsteller:

Figur Darsteller Dabei seit Joe Möller Lutz Schweigel 2011 Karsten “Krätze” Rätze Marcel Maurice Neue 2011 Florian “Schmidti" Schmidt Alexander Freund 2011 Peggy Möller Katrin Hamann 2011 Sebastian “Basti” Heuer Martin Wernicke 2011 Milla Hoffman Liza Waschke 2013 Paula Habich Laura Maack 2014 Emilia “Emmi” Schwanitz Denise Duck 2014 Richard “Rick” Meining Manuel Denniger 2014 Jannes Habich Benjamin Mittelstädt 2016 Mandy Heuer Laura Wölki 2017 Kim Terenzi Nathalie Bleicher-Woth 2017 Nik Becker Tim Rasch 2017 Connor Passek Jakob Grün 2019 Jade Hagemeier Laura Vetter 2019 Antonia “Toni” Brandt Katharina Kock 2019 Vivi Livia Mischel 2019 Mike Riedel Filip Nikolic 2019 Olivia Alves Jéssica Sulikowski 2019 Dejan “Dean” Bartizs Adonis Jovanovic 2019 Lukasz “Luke” Bartosz Andrzejczak 2019 Denny Jörn Lehmann 2019 Lilly Martens Amanda Bella Cis 2020 Henry Ritter Sunny Rose 2020 Lara Julia Marie Böhm 2020

