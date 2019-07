Köln

„Ich habe heute leider keine Rose für dich!“ Ein Satz, der sich in Köpfe der TV-Zuschauer eingebrannt hat. Und schon bald wird er wieder zu hören sein, ab kommenden Mittwoch schickt RTL das Ex-GNTM-Model Gerda Lewis als neue Bachelorette ins Rennen.

Die 26-Jährige wird zwischen 20 Kandidaten auswählen dürfen, bis sie am Ende schließlich ihrem Traumprinzen die finale Rose übergibt. Aber: Etwas Wichtiges wird in dieser Staffel anders sein als sonst sein, in einem Video verriet Gerda jetzt die Neuheit.

Und dort erfahren die Zuschauer, dass die Rosenvergabe anders als früher nicht mehr in der Villa der Bachelorette stattfinden wird.

Die Bachelorette ist von der Neuerung jedenfalls begeistert

Für die Herren der Schöpfung war es bisher der bequemste Weg: Während sie sich in ihrer eigenen Villa gehen lassen konnten wie sie wollten, wird das künftig nicht mehr möglich sein. Wie die Männer wohl darauf reagieren werden?

Die Bachelorette jedenfalls ist von der Neuerung begeistert. „Das Gute ist, dass hier wirklich keiner hinkommen wird. Das ist mein privater Rückzugsort. Das finde ich ganz cool!“

