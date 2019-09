Drei Staffeln lang konnten Zuschauer die österreichische Serie "Vorstadtweiber" in der ARD sehen. Nun entschied der Sender: Die neue - bereits abgedrehte - Staffel wird nicht gezeigt. Sprecherin Silvia Maric bestätigte der "Bild"-Zeitung: "Die vierte Staffel wird es in der ARD nicht geben. Die Zuschauer haben für diese Serie nicht so ein Faible entwickelt."

In Österreich ist die vierte Staffel gerade gestartet - mit einem guten Marktanteil von 20 Prozent. In Deutschland hatte die dritte Staffel allerdings nur noch um die sieben Prozent Martkanteil eingefahren.

Bei den Darstellern sorgt das für Unmut. Hauptdarstellerin Nina Proll sagte zu "Bild": "Ich kann das nicht verstehen. Die früheren Staffeln liefen super, aber die ARD stellt sich quer." Sie hat andere Ideen für die Gründe: "Ich vermute, die zuständigen Redakteure hatten es satt, sich ständig anzuhören, dass wir Österreicher lustiger und mutiger sind. Das höre ich nämlich dauernd von deutschen Kollegen."

RND/lob