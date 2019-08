Köln

Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe – eben alles was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben GZSZ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ (AWZ) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat.

Die erfolgreiche Daily Soap hat inzwischen die 3000-Folgen-Marke geknackt und wird täglich weiter produziert. Passend zum Titelsong von Christina Stürmer kriegen auch die Fans der Serie „nie genug“. Belegt wird das durch die stabilen Einschaltquoten (durchschnittlich 12,2 Prozent Marktanteil) und den hohen Zuschauerzahlen (über 2 Millionen).

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.

Vorsicht: Es folgen Spoiler. Wenn Sie nicht wissen wollen, wie es bei „Alles was zählt“ weitergeht, sollten Sie hier aufhören zu lesen. (Vorschau-Texte von RTL)

Mittwoch, 07.08.2019: Folge 3244

Michelle stellt klar, dass sie in Essen keine Perspektive hat. Als sie davon träumt abzuhauen, geht Moritz auf diesen Wunsch scheinbar ein.

Chiara hat Ronnys Liebe befeuert, weiß aber nicht, was sie davon hat - bis Ronny sich im Streit mit Niclas schützend vor sie stellt.

Nathalies Zwischenprüfung zur OP-Schwester steht an. Sie hat große Prüfungsangst und ist schon kurz davor, die Prüfung abzusagen.

Nathalies (Amrei Haardt) Zwischenprüfung zur OP-Schwester steht an. Als Finn (Christopher Kohn) ihr Hilfe anbietet, ist sie jedoch selbstbewusst. Quelle: TVNOW / Kai Schulz

Donnerstag, 08.08.2019: Folge 3245

Michelle wird durch Moritz’ Verhalten klar, was sie wirklich will und dass sie und Moritz für immer zusammengehören.

Steffi und Ingo erkennen, dass sie nicht wirklich auf ein Kind vorbereitet sind, doch sie genießen die nicht geplante Familiensituation.

In ihrer Überforderung stößt Nathalie Finn, der ihr Hilfe bei der Prüfungsvorbereitung angeboten hat, zunächst vor den Kopf, doch am Ende ringt sie sich durch, sich von ihm helfen zu lassen.

Finns Worte klingen in Nathalie (Amrei Haardt) nach. Quelle: TVNOW / Kai Schulz

Freitag, 09.08.2019: Folge 3246

Richard erträgt Niclas nicht mehr in seiner unmittelbaren Nähe und will ihm die Kündigung aussprechen.

Niclas ignoriert jedoch Richards Ansage. Nathalie kann ihre Prüfungsangst dank Finns Hilfe überwinden und absolviert die Zwischenprüfung mit Erfolg.

Steffi und Ingo glauben, dass es das Beste für Miray ist, wenn sie die Kleine, wie geplant, ihren Großeltern übergeben. Doch das Schicksal will es anders.

Nathalie (Amrei Haardt) hat die Zwischenprüfung bestanden und erkennt dankbar, was Finn (Christopher Kohn, r.) für sie getan hat. Quelle: TVNOW / Kai Schulz

Montag, 10.08.2019: Folge 3247

Nachdem Richard Niclas in seiner Wut verraten hat, dass dieser Vanessas Vater ist, wächst in Richard die Sorge, Simone zu verlieren.

Lena bekommt von Isabelle Druck wegen der schlechten Mitgliederzahlen. Hilfe kommt schließlich von Deniz.

Steffi und Ingo canceln ihren Urlaub, damit Elif sorglos gesund werden kann. Statt Erholung steht nun der Alltag mit Kleinkind auf dem Programm.

Ingo (André Dietz, l.) und Steffi (Madeleine Krakor) sind froh, das auch Ben (Jörg Rohde) sich über Mirays Rückkehr freut. AWZ Quelle: TVNOW / Kai Schulz

Mittwoch, 07.08.2019: Folge 3248

Simone fühlt sich in der Familie zusehends isoliert. Die Ablehnung geht ihr derartig nah, dass sich ihr Zustand schließlich dramatisch zuspitzt.

Moritz will nach seiner Rückkehr endlich die Differenzen mit Niclas ausräumen. Doch Niclas hat bereits Konsequenzen gezogen.

Lena sieht keinen Ausweg aus dem Dilemma und in der Auseinandersetzung mit Deniz. Dann fällt ihr ausgerechnet Marian ungewollt in den Rücken.

Lena (Birte Glang) ist so im Stress, dass selbst Marian (Sam Eisenstein) von ihr vertröstet werden muss. Quelle: TVNOW / Kai Schulz

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8.45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV NOW, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

Madlen Kaniuth verlässt AWZ

Sie gehört zu den Stars der ersten Stunde, doch nun verlässt Madlen Kaniuth die Serie womöglich für immer. Der Grund: Die 44-Jährige wandert mit ihrem Ehemann in die USA aus. Für Kaniuth schon immer ein Lebenstraum – doch nach so langer Zeit am Set von AWZ fällt ihr der Abstand natürlich nicht leicht.

So äußert sich die Schauspielerin auf Instagram:

Das letzte Mal ist Kaniuth in ihrer Rolle als Brigitte Schnell am Freitag, 24. Mai in „Alles was zählt“-Folge 3193 zu sehen.

