Zu Hause bei DJ Felix Jaehn: So entspannt lebt der deutsche Superstar

Der Bambi steht im Studio in seinem Haus neben der 1Life-Krone, die Felix Jaehn 2019 erhalten hat – als bester Dance-Act, nachdem er fünf Jahre in Folge nominiert war. Auf dem gefliesten Fußboden an die Wand gelehnt die Schallplattenauszeichnungen des Mecklenburger Musikers und DJs – Gold und Platin im Double-Sixpack.

Gerade hat Felix Jaehn erfahren, dass seine Single „Ain’t Nobody“, ein Chaka-Khan-Remix aus dem Jahr 2015, „Diamant gegangen ist“, wie er es nennt. Sein bisher wohl erfolgreichster Song „Cheerleader“ mit dem jamaikanischen Urban-Pop-Sänger OMI ist das längst. Diamant heißt über eine Million verkaufte Singles. Der Song ist einer von 36, die es bei Spotify geschafft haben, die Eine-Milliarde-Streams-Marke zu knacken.

„Ich liebe Lavendel. Der ist so beruhigend.“

Draußen in seinem Garten blühen die Blumen. Eine Wildblumenwiese hat der DJ selbst angelegt. Auch Lupinen und Lavendel wachsen hier. Der Blick geht weit über die Felder an der Ostsee, wenn Felix Jaehn auf seiner Bankirei-Terrasse steht und in die Ferne blickt.

Seit Anfang März lebt der Musiker zurückgezogen und mehr oder weniger allein zu Hause. Er hatte Anfang des Jahres vor, eine kurze Auszeit vom DJ-Rummel zu nehmen. Dann kam Corona. Jetzt ist Felix Jaehn aber mal so richtig durchgechillt. „Ich liebe Lavendel. Der ist so beruhigend. Ich habe hier selbst im Garten gekniet und gegärtnert. Auf die Blumenwiese und die Lupinen und den Lavendel bin ich richtig stolz“, lacht er und fügt sein Lieblingswort an: „Nice!“

Chillen! Meditieren! Ruhe! Achtsamkeit! Für Felix Jaehn aktuell ein dominantes Thema. Der DJ-Zirkus zieht an seinen Machern eben nicht so spurlos vorbei, wie man vielleicht denkt. Das hat nicht nur ihm der plötzliche Tod der schwedischen DJ-Ikone Avicii gezeigt, der im April 2018 während eines Urlaubs im Oman ums Leben kam. Später gab dessen Familie bekannt, dass sich der 28-Jährige das Leben nahm. Die Szene war geschockt.

Panikattacken im Supermarkt

Für Felix Jaehn kamen zu dieser Schocknachricht eigene Probleme hinzu, die er 2019 öffentlich machte. Man glaubt es kaum, aber dieser junge Mann, der locker und leicht vor 100 000 Menschen auf Festivals in Rio, New York oder Dubai seine Beats präsentiert, litt unter Panikattacken. „Zum Teil war es so schlimm, dass ich nicht mal mehr einkaufen gehen konnte, weil ich Panik hatte, dass ich im Supermarkt ’ne Attacke kriege“, sagt er. Nicht nice!

Fans folgen Felix Jaehn beim Joggen bis in den Garten

Woher das kam? Sicherlich ist die Lebensweise von DJs mit der täglichen Abfolge von New York, Rio, Rosenheim kaum gesundheitsfördernd. „Da muss jeder selbst wissen, wie weit er geht“, sagt Jaehn. Man müsse ja nicht jedes Wochenende auflegen. Aber bei ihm kam noch etwas anderes dazu. Fans, die zu weit gehen. Von Stalking spricht er nicht. Aber wenn Menschen anhand von Lichteinfall und Hintergrundmerkmalen auf Homestory-Videos versuchen, seinen Wohnort zu identifizieren, wird es spooky. Ebenso, wenn ihm Unbekannte nach der Joggingrunde bis in den Garten folgen. Lust auf ein Selfie? Nein, hat er nicht!

Neues Songmaterial im Homeoffice produziert

Felix Jaehn hat seine Lehren daraus gezogen. Zum Teil, indem er es öffentlich gemacht hat. Und: Er hat seinen Lebenswandel geändert. Der DJ isst vegan, trinkt keinen Alkohol, Drogen sind tabu. Jeden Morgen nimmt er sich, bevor der Workingday beginnt, zu Hause zwei Stunden Zeit für sich: Meditation, Yoga, Body-Weight-Training – also Krafttraining mit Körpereigengewicht –, Joggen und sehr viel Wasser. Viel gesünder kann man kaum leben.

Auch DJs müssen sich irgendwann entscheiden, ob sie so weiter machen oder den Mick-Jagger-Weg in der Musik gehen – also den der ganzheitlichen Erkenntnis. Die Keith-Richards-Variante – also den des Sex, Drugs & Rock ’n’ Roll bis zur Rente – überlebt halt nur Keith Richards bis zur Rente.

Felix Jaehn produziert neues Songmaterial, zurzeit im Homeoffice zwischen Einkaufen im Supermarkt und Kompostmüll rausbringen. Morgens Frühsport, tagsüber Promotion und Interviews, abends ist das Handy aus, der DJ ist offline und arbeitet im Studio mit Musikern zusammen, die in Los Angeles, New York, London oder Stockholm sitzen.

Familie ist Basic, enorm wichtig

Felix Jaehn hat sich für den ganzheitlichen Ansatz entschieden. Und so kommt er auch rüber in seinen eigenen vier Wänden. Lässig, entspannt. Vor ein paar Jahren hat er sich sein eigenes neues Haus in die alte Heimat gebaut. So kann er seine Mutter und die Brüder regelmäßig sehen. Auch zu seinem Vater, der bei Hamburg lebt, pflegt er Kontakt. Familie sei Basic, enorm wichtig, sagt er. Im coolen braunen Cordpulli mit blauer Kapuze steht er in seinem Wohnzimmer. Er trägt wuchtige Modeschmuck-Ketten um den Hals, die Haare leicht getönt, struppig – ebenfalls cool.

Minimoog, Sequential Prophet 6, Sub Phatty Synthesizer, Klavier & zwei Gitarren im Heimstudio

Darunter ein selbst designtes weißes Blümchen-T-Shirt aus seiner Love-on-Myself-Edition. Er zeigt auf seine neueste Errungenschaft: ein hellbrauner Esstisch, der zwischen Wohnzimmer und offener amerikanischer Küche steht. Der Clou ist unter der Tischplatte, die man abnehmen kann: ein Billardtisch. „Erst gemeinsam essen, abräumen und dann ’ne Runde Billard“, sagt er.

Der Blick geht ins Studio, wo ein Yamaha-Klavier, eine akustische Gitarre, eine Fender E-Gitarre und drei Keyboards stehen: Minimoog, Sequential Prophet 6 und Sub Phatty Synthesizer. „Alles nostalgische Spielerei und Liebhaberei. Die Musik produziere ich überwiegend digital“, sagt Felix Jaehn.

Zehn Hit-Singles in sechs Jahren, die durch die Decke gingen

Zehn Hit-Singles in sechs Jahren. Durchweg ging das Jaehn-Material durch die Decke. Gerade mal 19 Jahre war Felix Jaehn, als sein „Cheerleader“ mit OMI die Charts stürmte. Es folgten „Ain’t Nobody (Loves Me Better)“ mit Jasmine Thompson und „Book of Love“ mit Polina 2015, „Jeder für jeden“ mit Grönemeyer und „Your Soul“ mit Rhodes 2016, ein Jahr drauf gleich drei Hits mit „Hot 2 Touch“ mit Alex Aiono, „Feel Good“ mit Mike Williams und „Like a Riddle“ mit Adam Trigger und „Hearts & Colors“. 2018 „Cool“ mit Marc E. Bassy und Gucci Mane sowie „Love on Myself“ mit dem Briten Calum Scott. Und im letzten Jahr der Megahit „Close Your Eyes“ mit dem deutschen Erfolgsproduzenten Vize.

Wo soll das enden? Und worum geht es? Bisher, ehrlich gesagt, um gute Laune, coole Typen, knackige Popos, stylishe Klamotten, Dancefloors, Beach, Beach, Beach, ein bisschen Liebe und noch mehr Frieden und noch mehr gute Laune. Sommerhits im Technofloor mit Tropical Dance. Das muss sich eigentlich irgendwann auslaufen – hat es bei 10cc, Boney M, Culture Club, Modern Talking oder der Goombey Dance Band ja auch.

Künstler wie Grönemeyer arbeiten nicht mit musikalischen Leichtgewichten

Nein, das ist etwas gemein. Die Musik von Felix Jaehn ist zwar eingängig, groovig, schwer Caribean und äußerst tanzbar, aber eben nicht seicht. Bittet man die gute alte Alexa zu Hause, mal Zufallswiedergabe der Songs von Jaehn zu machen, fegt die Box locker zwei Stunden durch die musikalische Last. Das macht gute Laune und geht in die Beine. Und man kann sich auch sicher sein: Künstler wie Herbert Grönemeyer arbeiten nicht mit musikalischen Leichtgewichten zusammen.

Zeit der One-Night-Stands ist vorbei

Dieser junge Mann hat richtig Ahnung von Musik und Produktion, ein gutes Händchen für Rhythmen – auch für solche wie von Rufus & Chaka Khan, die es schon in den 80ern ganz nach oben gebracht haben. Und neue. Musik, die man tanzen kann und muss, muss ja nicht automatisch oberflächlich sein. Das will er wohl nun mit seiner Single „ Sicko“ beweisen. „ Sicko“ heißt soviel wie krank. Abseitig vielleicht. Denn so hat sich Felix Jaehn auch gefühlt, in all der Zeit, als es ihm schwerfiel, mit seinem Promistatus umzugehen, in der er nicht so recht wusste, wer er ist und wo er hingehört, als ihn im Privatleben Panikattacken quälten.

Das unangenehme Echo eines 19-jährigen Wunderkindes, das durch die Weltgeschichte jettet, angehimmelt wird und Millionen verdient. Aus der Zeit der One-Night-Stands, die nun vorbei sei, wie er in einem Interview sagte. Ebenfalls in einem Interview outete er sich als bisexuell – warum müssen Künstler das überhaupt immer noch? Es outet sich ja auch niemand als hetero.

Felix Jaehn und sein Paradigmenwechsel in der Musik

Man würde sich wünschen, dass mancher Teenie-Fußballmillionär mal so reflektiert mit frühem Ruhm und Reichtum umgeht, anstatt den x-ten Ferrari zu shoppen. Bei Felix Jaehn kann man gewiss sein, dass was Neues kommt, was anderes mit seinem Paradigmenwechsel in der Musik – aber man kann auch sicher sein, dass schwere Beats und heiße Grooves dabei sein werden. Also: „So what!“, würde Miles Davis trompeten! Abwarten, mit den Füßen wippen.

