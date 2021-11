Theater Junge Generation: Stück soll Kindern NS-Gräuel begreiflich machen

Dresden

Der Holocaust ist für nachwachsende Generationen schwer zu begreifen. Das Stück „Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute“ in der Regie von Nis Søgaard, das am Theater Junge Generation (tjg) Premiere hatte, führt sein junges Publikum (Altersbeschränkung: 10+) parabelhaft an das Thema heran.

Der dem Stück zugrundeliegende Text von Jens Raschke erhielt 2014 den Deutschen Kindertheaterpreis. „Was das Nashorn sah...“ wurde seit seiner Uraufführung in Weimar an zahlreichen Orten aufgeführt und gilt als eines der besten Kinderstücke zu dem schwierigen Thema NS-Vergangenheit.

Ein „summender, brummender Zaun“

Das titelgebende Nashorn kommt selbst gar nicht auf die Bühne – es ist tot. Es starb in einem kleinen Zoo, der auch Schauplatz der Handlung ist. Die übrigen Tiere im Gehege, Papa Pavian, Herr Mufflon und das Murmeltiermädchen, können über den Grund seines Ablebens nur spekulieren: Es muss etwas mit der anderen Seite des Zauns zu tun haben.

Denn die Stadt, in der der Zoo steht, wird durch einen „summenden, brummenden Zaun“ in zwei Hälften geteilt. Auf der einen Seite leben Menschen mit Stiefeln in hübschen Häusern. Auf der anderen gestreifte Menschen, die schon gar nicht mehr wie Menschen aussehen, in hässlichen Häusern. Die Gestreiften werden von den Gestiefelten furchtbar behandelt.

Was weder die Tiere noch das junge Publikum – Raschkes Text ist für Menschen ab neun, die tjg-Aufführung ab zehn Jahren – wissen: Die „Stadt“ ist das Konzentrationslager Buchenwald. Dort hat es damals wirklich einen Zoo gegeben, er war zur Zerstreuung der SS-Männer und ihrer Familien gedacht.

Schrecklicher Gestank und Ascheregen

Die Zoobewohner, allen voran der herrische Pavian, haben längst beschlossen: Was drüben passiert, geht sie nichts an, denn wer seine Nase (oder sein Nasenhorn) in diese Dinge steckt, den wird es teuer zu stehen kommen. Also lieber wegschauen.

Eines Tages kommt ein Neuzuwachs in den Zoo: Ein junger Bär, der absolut nicht wegschauen will und unangenehme Fragen stellt. Woher kommt dieser schreckliche Gestank? Warum gibt es hier keine Vögel? Und womit befeuern die Gestiefelten den riesigen Schornstein, aus dem es immerzu Asche regnet?

Teilweise sprechen die Darsteller und Darstellerinnen einen Erzähltext, teilweise spielen sie die Dialoge. Jemima Milanos Bär erinnert ein bisschen an einen Teenagerjungen in einer Selbstfindungsphase. Uwe Steinbach als Papa Pavian kann bedrohlich sein, bringt aber mit seinen Schreianfällen die Zuschauer auch zum Lachen. Ulrike Schuster spielt einen gemächlichen, etwas eitlen alteingesessenen Mufflonherren mit imposanten Hörnern. Das aufgekratzte Murmeltier ist Alina Montana Weber.

Wenn noch andere Tiere im Erzähltext vorkommen, verkörpern die Vier sie mithilfe von Puppen, Tröten, Kastagnetten und weiteren Requisiten. Das verschachtelte, multifunktionale und trotzdem schlicht gehaltene Bühnenbild sowie die Kostüme schuf ebenfalls der gebürtige Däne Nis Søgaard.

Bär oder Pavian?

Das Theaterstück, in dem der Bär letztendlich versucht, das ihm unbegreifliche System im Lager nicht nur zu hinterfragen, sondern auch zu sprengen, soll laut theaterpädagogischem Begleitmaterial Kindern vor allem Zivilcourage vermitteln.

„Es ist kein Stück über das Konzentrationslager Buchenwald – darüber lässt sich womöglich gar kein Stück schreiben –, sondern ein Stück über die Frage: Bär oder Pavian?“, schreibt der Autor Jens Raschke in einem Begleittext.

Die Kinder in diesem Alter, die häufig noch keine oder nur wenig Vorkenntnisse zur Zeit des Nationalsozialismus mitbringen, sollen aber auch an diese Thematik herangeführt werden – mit den drolligen Tieren als abschwächende Vermittler.

Im Anschluss an jede Vorstellung gibt es am tjg ein Nachgespräch, in dem das Publikum – es werden oft Schulklassen sein – seine Fragen loswerden und das Gesehene einordnen kann.

Denn einige Szenen im Stück sind wirklich heftig. Etwa, als der Bär so genau hinschaut, dass er auf einer der Fuhren zum Schornstein einen nackten Fuß zu erkennen meint. Oder als der Sohn eines SS-Mannes aus purer Laune einen Jungen auf der anderen Seite des Lagers erschießt – und sich dessen Vater daraufhin in den „summenden brummenden Zaun“ wirft.

Das sind Szenen, die einen Erwachsenen schaudern machen. Und die Frage aufwerfen: Kann man das Zehnjährigen zumuten? Die Ausmaße der Grausamkeiten des Nazi-Regimes nennen wir so oft „unbegreiflich“ – wie soll ein Kind das begreifen?

Keine leichte Kost

Die Antworten darauf liefert das pädagogische Konzept des Theaters: Für Erwachsene ist der Kontext der Nazizeit sehr präsent und beinahe unmöglich auszublenden. Kindern jedoch fehlt dieser Kontext. Sie sehen einen Zoo, wenn auch einen, in dem nicht alles richtig läuft. Die Wörter „KZ“, „SS“, oder „Holocaust“ fallen im Stück nicht, so wird den jungen Zuschauern das Bewusstsein erspart, wie real die gezeigten Gräuel waren.

Trotzdem sollten Eltern und Kinder vorbereitet sein, wenn sie das Stück besuchen, das seinen Zweck sicherlich erfüllt: Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute, ist keine leichte Kost, und das gleichnamige Stück kein fröhlicher Theaterabend.

„Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute“ am tjg, kleine Bühne: 3. und 4.11., jeweils 10 Uhr

