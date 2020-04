Kulturministerin sagt in Dresden Spielzeit für Sachsens Bühnen ab

Dresden

Die Spielzeit von Theatern und anderen Bühnen in Sachsen wird bis zum Sommer nicht mehr aufgenommen. Das erklärte Sachsens Kultur und Tourismusministerin, Barbara Klepsch, am Donnerstag vor Journalisten in Dresden.

Empfehlung für alle Bühnen

Dies gelte zunächst für alle staatlichen Einrichtungen. „Wir empfehlen dieses Vorgehen aber auch für alle nicht staatlichen Einrichtungen“, sagte die CDU-Politikerin. Damit würde Planungssicherheit geschaffen.

Für die Gastronomie stellte sie Lockerungen für Ende Mai in Aussicht. Dafür arbeite Sachsen an einem Stufenplan, der mit den hygienischen Anforderungen und dem Infektionsgeschehen abgestimmt sein muss. Auch Urlaub in Sachsen soll in „absehbarer Zeit“ wieder möglich werden.

Von Ingolf Pleil