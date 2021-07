„tjg. tak-ticker“-Premiere in Dresden als Hybrid-Inszenierungen

Dresden

Unter einem weißen Sonnenschirm voller bunter Papierkraniche sitzt ein Junge im gestreiften Morgenmantel. Seine Locken stehen wild vom Kopf, und er putzt sich energisch die Zähne. Er ist ein Spieler der „tjg. tak-ticker“ des Theaters Junge Generation (tjg.). In diesem Projekt der Theaterakademie bekommen Jugendliche jedes Jahr die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen umzusetzen, einschließlich inszenieren, spielen und ausstatten. Unterstützt werden sie von Theaterpädagogen, Dramaturgen und Schau- und Puppenspielern des tjg. Nun hatten drei Inszenierungen Premiere: „Alles glänzt?!“ von Mathilde Göhler (17), „Wo die Papierkraniche nach Süden fliegen“ von Radek Dobry (18), und „Stell dir vor, Du“ von Antonia-Jorinde Jacobs (20).

Mit Smartphone und Kopfhörern

Nachdem 2020 alle „tjg. tak-ticker“-Vorstellungen digital stattfinden mussten, entstanden in diesem Jahr Hybrid-Inszenierungen. Das heißt: Mit dem Smartphone in der Hand und Kopfhörern auf den Ohren über das Gelände des Kraftwerks Mitte stromern und den vorbereiteten Videos und Spielern folgen. Über die App Actionbound, die vorher installiert werden muss, scannt man einen QR-Code, und schon kann es losgehen.

Der Start der Proben im Herbst letzten Jahres fand zwar noch analog statt, doch ab Dezember zogen die Treffen ins Digitale. „Bis vor kurzem wussten wir nicht, wie und ob wir vor Publikum spielen können“, meint Charlotte. „Dass wir so viel mit Videos arbeiten, ist auch den Video-Konferenzen geschuldet, in denen unsere Idee herangereift ist.“

In „Alles glänzt?!“ werden die Zuschauer mit auf eine Stadtführung durch die „Stadt des Glanzes“ genommen, vorbei an der „Shoppingmall des Scheins“, dem „Rathaus der Filter“ und dem „Schloss der Schönheit“ bis in die Tiefen der Social-Media-Welt.

Die junge Regisseurin mit dem lockeren Dutt, den Ringelsocken und dem Glitzer in den Augenbrauen nutzt selber kein Social Media. „Ich weiß, dass dabei falsche Bilder entstehen, die mir Sorgen machen“, erklärt sie. „Ich wollte zeigen, dass es voll in Ordnung ist, nicht nur zu glänzen, sondern von innen heraus zu strahlen.“

Unter anderem einem Taucher in schwarzem Hemd und mit Taucherflossen folgen die Zuschauer in „Wo die Papierkraniche nach Süden fliegen“ auf dem mit Wortwitz gepflasterten Weg der Papiervögel, vorbei an einem Colt, der dem Holzstock seine Überlegenheit zeigt, und auch an dem Jungen unter dem Sonnenschirm. Radeks Stück wirft Fragen auf – Warum die Kraniche? Warum der Taucher? „Der Taucher ist das Verbindungsglied zwischen dem Absurden und dem Alltag“, erklärt Radek. Eine genauere Erklärung mag er nicht geben. „Wir alle sind unterschiedlich und interpretieren die Papierkraniche und ihre Geschichten anders.“

Drei Jugendliche, die nie fliehen mussten, erzählen in „Stell dir vor, Du“ textlich und tänzerisch, was für sie Flucht bedeutet. „Ich habe mich gefragt, ob es möglich ist, wenn man sich lange genug mit dem Thema Flucht beschäftigt, dieses nachvollziehen zu können“, erklärt Regisseurin Antonia-Jorinde. Mit ihrer Arbeit will sie das Thema „Flucht“ wieder mehr in den Vordergrund rücken.

So sehr sich die drei Inszenierungen unterscheiden – eins eine sie, erklärt Amalia Himmel, 17-jährige Spielerin aus „Alles glänzt?!“: „Man bekommt einen Einblick in unseren Kopf und in die Köpfe unserer Generation.“

Smartphone oder Tablet mit der kostenlosen App Actionbound und Kopfhörer sind erforderlich und können nicht geliehen werden. 5 Euro.

Wieder am Mittwoch, 18 Uhr, sowie 12.9., 13 Uhr, und 16.9., 18 Uhr.

Internet tjg-dresden.de

Von Emma Miesler