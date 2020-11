Dresden

Wenn die Türen des Hauses für das Publikum geschlossen bleiben müssen, dann kommt das tjg eben zu seinem Publikum, zumindest indirekt. Dafür haben sich die Theaterpädagoginnen einen Adventskalender mit spielerisch-unterhaltsamen Aufgaben ausgedacht, die in erster Linie Kinder im Grundschulalter zur Zielgruppe haben.

Mit etwas eigener Fantasie lassen sich die Aufgaben problemlos auch an höhere Klassenstufen anpassen. Für Lehrerinnen und Lehrer gibt es den Kalender in analoger Form als lose Sammlung von Postkarten, die jeweils ein Inszenierungsfoto aus dem Repertoire des tjgs zeigen und aus dem jeweiligen Zusammenhang des Stücks heraus eine aktionsreiche Aufgabe stellt, die im Klassenverband gemeinsam umgesetzt werden kann.

Jedes Türchen zeigt ein Inszenierungsfoto aus dem Repertoire des tjgs. Quelle: TJG

Wie Pressesprecher Norbert Seidel betont, liegt dieser Idee der Gedanke zugrunde, im erneuten Lockdown nicht das nächste digitale Konzept zu entwickeln, sondern Kindern Impulse zu geben, Kunst selbst zu machen. Gemeinsamkeit, Interaktion und direkter Austausch sollen damit gefördert werden, solange die Kontakte zwischen den Schülern in der aktuellen Situation noch möglich sind.

Analog und digital verfügbar

Aber auch für Schüler in Quarantäne ist eine Teilnahme möglich, da der Adventskalender auch in digitaler Form vorliegt. So können Schüler von zuhause aus eingebunden werden. Die digitale Variante ist auch für Familien weiterentwickelt worden und kommt mit Aufgaben daher, die sich problemlos im Wohnzimmer gemeinsam mit den Geschwistern und den Eltern umsetzen lassen.

Auf der Basis dieses Adventskalenders sind für Anfang nächsten Jahres weitere Aufgabenpakete unter anderem auch für Kindergärten geplant, die ebenso analog vorliegen werden, bei Bedarf aber auch in einer digitalen Variante angeboten werden sollen.

Die digitale Variante des Adventskalenders kann über www.tjg-dresden.de abonniert werden, wobei jeweils die Variante für Familien oder Pädagoginnen und Pädagogen ausgewählt werden kann. Wer die analoge Postkarten-Variante für seine Schulklasse erhalten möchte, kann unter service@ tjg-dresden.de mit dem Haus Kontakt aufnehmen.

www. tjg-dresden.de

Von Rico Stehfest