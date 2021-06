Dresden

„Willkommen im Haus der Veränderung. Wir wohnen hier auf einer Dauerbaustelle – aber wir haben uns schon lange daran gewöhnt“, begrüßt eine Darstellerin das Publikum. Besagte Baustelle ist die virtuelle Bühne des Stücks „Transformers“ unter Regie von Anna Lubenska, das am Freitag am Theater Junge Generation uraufgeführt wurde. Die sechs Laienschauspieler der Theaterakademie, Teenager und junge Erwachsene, spielen sich selbst als Bewohner des „Hauses der Veränderung“. Die WG-Mitglieder führen die Zuschauerinnen und Zuschauer von Raum zu Raum und unterhalten sich über Umbrüche in ihrem Leben: In Spielzimmer, Ankleideraum, Wintergarten und im Keller sprechen sie übers Erwachsenwerden, Kleidung und Make-Up, den Unterschied zwischen Tier und Mensch und wichtige Erinnerungen.

Virtuell vor dem Greenscreen aufgeführt

„Transformers“ wird coronabedingt virtuell aufgeführt, das Publikum sieht die Darstellerinnen und Darsteller über die Konferenz-App Zoom. Das Stück versucht aber nicht, zu leugnen, dass es nicht auf einer echten Bühne stattfindet. Stattdessen nutzen die Spieler Requisiten von zu Hause, etwa Kleidungsstücke, Spielzeug oder Geschirr. Mithilfe von Greenscreens, die sie in ihren Zimmern aufspannen, vermitteln die Darsteller die Illusion, sich tatsächlich im „Haus der Veränderung“ zu befinden. Ein Greenscreen, dessen grellgrüne Farbe von der Kamera erkannt und von einem Rechner durch jeden beliebigen Hintergrund ersetzt werden kann, lässt sich für alle möglichen schauspielerischen Tricks nutzen – zum Beispiel, als es darum geht, dass man manchmal am liebsten unsichtbar wäre.

Eine gehörlose Schauspielerin

Eine weitere Besonderheit des Stücks: Eine der Schauspielerinnen ist gehörlos. Deshalb steht jederzeit eine von zwei Dolmetscherinnen bereit, die die Gebärden der Studentin für das Publikum in gesprochenes Wort und den Rest des Stückes in Gebärden übersetzt. Die gehörlose Studentin erklärt den anderen Spielerinnen: Der Name, den man in der Gebärdensprache trägt, hat meistens etwas mit der äußeren Erscheinung zu tun, denn man bekommt ihn von Freunden und Verwandten nach dem ersten prägenden Eindruck. Auch die hörenden Spieler und Spielerinnen haben sich Gebärdennamen für sich ausgedacht und philosophieren gemeinsam darüber, was die äußere Erscheinung und der eigene Vorname für einen selbst und andere bedeutet. Das Thema bleibt aber nicht bei individuellen Veränderungen: Die jungen Darsteller sprechen auch darüber, welche Änderungen zum Besseren sie gerne in unserer Gesellschaft sähen.

Am Ende kommen die Spielerinnen und Spieler zu dem Schluss: Sie sind totale Veränderungs-Experten. Sie haben sich über ihre Ängste ausgetauscht, von persönlich prägenden Erfahrungen berichtet und von dem Wunsch, manchmal jemand ganz anderes zu sein. Dialoge, wie sie auch im echten Leben wahrscheinlich ständig vorkommen, und wie sie wahrscheinlich vorkamen, während die Mitglieder der Theaterakademie das Stück gemeinsam konzipierten. Für andere Jugendliche sicherlich sehr nachvollziehbar, für Ältere vielleicht ein Perspektivwechsel.

Digitale Aufführungen von „Transformers“: Donnerstag, 17. Juni, um 18 Uhr sowie Donnerstag, 24.Juni und Donnerstag, 01. Juli, um 10 Uhr. Tickets gibt es online oder telefonisch unter 0351 32042-777 (Di bis Fr 12 - 18 Uhr)

Internet: tjg-dresden.de

Von Linde Gläser