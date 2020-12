Dresden

Als Mekka des deutschsprachigen HipHop gilt Dresden nicht unbedingt. Namhafte Rapper kommen aus anderen Städten. Fans des Genres blicken eher auf Berlin, Frankfurt oder Hamburg. Das möchte H.cutus ändern.

Der Dresdner will anonym bleiben, gibt nur seinen Künstlernamen preis. Er ist selbst Rapper, produziert eigene Lieder. HipHop lebt seiner Ansicht nach von einer klaren Sprache. Rapper bringen ihre Emotionen unverblümt auf den Punkt.

Anzeige

Um die Bekanntheit der hiesigen Szene zu steigern, hat der 24-Jährige die Instagram-Seite „ dresdenrap“ ins Leben gerufen.

Eine HipHop-Community für Dresden

Seiner Ansicht nach bleiben die Akteure der Szene gerne unter sich, eine Art Blackbox für Außenstehende also. Aber: „Wenn du rappst, möchtest du nicht nur andere Rapper erreichen“, sagt H.cutus.

Das Kultur-Update der DNN als Newsletter Theater, Musik, Tanz oder Ausstellungen – wir wissen, was läuft. Das wöchentliche Update zur Kultur in Dresden jeden Dienstag direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es ginge darum, Teil einer eigenständigen Community zu sein. Genau die will H.cutus hier in Dresden erschaffen. Fans und Künstler sollen sich austauschen können. Und das soziale Netzwerk Instagram sei der perfekte Ort für solch ein Vorhaben.

Der Seite von H.cutus folgen nicht nur Rapper, die ihre Musik anwerben wollen. „Sondern auch immer mehr Leute, die gar nichts mit der HipHop-Welt zu tun haben“, sagt er. Durch sie soll die Rap-Szene in Dresden wachsen – im besten Falle auch über die Stadtgrenzen hinaus.

„Ich wollte Künstlern eine Plattform bieten“

Angefangen hat alles mit einer Playlist bei Spotify. „Es ging mir darum, die Musik von Dresdner Rappern zu bündeln.“ Damit auch unbekannte Künstler die Möglichkeit haben, ihre Musik einzureichen, folgte recht bald die Seite auf Instagram.

Dort startete H.cutus mit sogenannten „Exclusives“. Rapper konnten ihm einminütige Musikvideos schicken, die er veröffentlichte. „Ich wollte Künstlern eine Plattform bieten, auf der sie sich präsentieren und gleichzeitig vernetzen können“, sagt er.

Mit kurzen Videos können Rapper sich und ihre Musik auf der Instagramseite präsentieren. Quelle: Screenshot

Aufgeschlossene und progressive Szene

Doch ist die Szene in Dresden wirklich groß genug und den Aufwand von H.cutus wert? „Auf jeden Fall“, sagt der Dresdner. Vor der Coronapandemie gab es viele HipHop-Events in der Stadt. Abseits davon gebe es zunehmend junge Rapper, „die einfach in ihrem Kinderzimmer Musik machen.“

Zudem habe sich die Szene in den letzten Jahren verändert. Heutzutage sei sie aufgeschlossener gegenüber Neuem – sowohl künstlerisch als auch menschlich. Zwar sind Frauen weiterhin unterrepräsentiert, doch ihre Zahl steigt. Auch auf der Instagram-Seite ist eine weibliche Rapperin vertreten.

Derzeit läuft dort ein Wettbewerb, bei dem verschiedene Rapper in sogenannten „Battles“ gegeneinander antreten. Es geht darum, seinen Gegner auf humorvolle Art zu diffamieren.

Neue Formate für die Zukunft

Die Idee für das Event kam dabei aus der Community selbst. Mit vier Rappern startete der Wettbewerb, am Ende waren es 18. Wie bei den „Exclusives“ mussten die Teilnehmer ein kurzes Video an H.cutus schicken.

Nachdem er die Filme der beiden Kontrahenten zusammengeschnitten und hochgeladen hatte, konnten alle Mitglieder der Community ihre Stimme in der Kommentarspalte abgeben.

H.cutus betreibt die Instagramseite „dresdenrap“. Quelle: Caroline Clajus

Wer den Wettbewerb gewinnt, bleibt abzuwarten. Auch den Hauptpreis wollte H.cutus noch nicht verraten. Dafür seine weiteren Pläne: Vor kurzem hat er auch einen YouTube-Kanal eröffnet.

Dort streamte er bereits das Live-Konzert eines Rappers samt DJ-Set. In Zukunft soll es so etwas häufiger geben. Und auch auf Instagram haben Rapper weiterhin die Möglichkeit, ihre Musik einzureichen. Denn in Dresden gebe es einfach zu viel Potenzial, „das Aufmerksamkeit verdient.“

www. instagram.com/ dresdenrap

Von Felix Franke