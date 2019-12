Zwölf Monate Traumerfüllung – Kunstgalerie Centaura in Dresden schließt

Dresden

Der Titel der Ausstellung, die Arbeiten aus dem Nachlass von Thomas Klement (1958-1987) zusammenführt, mutet wie ein Gleichnis an. Nach einem Jahr, angefüllt mit einem wahrhaftigen Feuerwerk von zehn Ausstellungen, schließt die Kunstgalerie Centaura am 14. Dezember mit einer Finissage des aktuell gezeigten Nachlasses.

Über das Unterwegs-Sein unter widrigen Umständen

Die Arbeiten aus den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts sind die Werke eines jungen Mannes, der sich danach sehnte, an einer westliche Kunstakademie zu studieren und dessen künstlerischer Weg endete, bevor er noch richtig begonnen hatte. Das Werk spricht von jugendlicher Intensität und wacher Zeugenschaft. Es handelt sich um eine anregende Ausstellung über das Unterwegs-Sein unter widrigen Umständen – und zugleich ist sie eine mahnende über die Verletzbarkeit von Künstlern, die etwas Wichtiges zu sagen haben, da sie genau das thematisieren, was andere verdrängen und daran zerbrechen, weil sie keiner sehen und hören möchte. Sie thematisieren Widersprüche und Träume, an denen sich, wie in diesem Jahr vielerorts, nach wie vor ein innerdeutscher Diskurs entzündet.

Die Galeristin Philine Brandt, Diplomkunstwissenschaftlerin, erfüllte sich zwölf Monate lang ihren Traum, Werke befreundeter Künstler unterschiedlicher Generationen aus verschiedensten Landstrichen Deutschlands an ihrem neuen Wohnort in Dresden zu zeigen. Gemeinsam mit ihnen gab sie dem hellen, neutralen Raum im Innenhof der Bautzner Straße 6 sehr verschiedene Gesichter, lockte Zufallsbesucher und Freunde ihres noch kleinen Netzwerkes, sich mit aktuellen Themen und originellen Handschriften auseinanderzusetzen.

Galeristin Philine Brandt. Quelle: galerie mitte

Der Bogen war weit gespannt von „Crazy Quilts“, einem Kollektivwerk aus gewandelten Flicken einer zerschnitten Militäruniform, zu Bildern mit Kraftgeschichten indigener nord- und mittelamerikanischer Frauen, der „Befragung eines Kaffeelöffels“ und anderer Alltäglichkeiten. Oder mit Blickrichtung auf die Schönheit des Vergänglichen.

Nun freut sich die Galeristin auf mehr Zeit für eigene Erkundungsgänge in der Dresdner Kunstszene und die Inangriffnahme neuer Literatur- und Kunstprojekte, die mit den Ausstellungen angestoßen wurden. Der bogenschießenden Centaurin als Kraftsymbol will sie dabei treu bleiben.

Die Kunstgalerie Centaura ist am 14. Dezember von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Die Ausstellung mit Arbeiten von Thomas Klement ist zu sehen und ebenfalls ein fotografischer und filmischer Rückblick auf die zehn Ausstellungen. Es gibt eine Malecke für Kinder und andere Künstler. Warme Suppe, Süßes und Getränke sorgen auch für das leibliche Wohl. Und zum offiziellen Abschluss um 15 Uhr folgen eine Musikperformance und ein kurzes Resümee der Galeristin.

Kunstgalerie Centaura,Bautzner Straße 6/Edward-Snowden-Platz im Innenhof, geöffnet Donnerstag und Freitag 15–19 und Sonnabend 10–14 Uhr

Von Karin Weber