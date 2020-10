Dresden

Der Titel „ Zwischenzeiten“ der aktuellen Ausstellung der Galerie Klinger ist durchaus auf das Lebensgefühl der beteiligten Künstlerinnen in der Corona-Gegenwart gemünzt. Gleichwohl spiegeln die Arbeiten von Gabi Keil (geb. 1970 in Oschatz) und Anne Kern (geb. 1981 in Dresden) unabhängig von dieser Situation verschiedentlich ein „Dazwischen“.

Gabi Keil : Gestaltung ohne falsche Romantik

So ist Keils großes Bild „Am Fluss“ (2019) sichtbar einer „ Zwischenzeit“ gewidmet, die durch malerische Diffusität unterstrichen wird. Im Dunst der Abenddämmerung scheint alles der Auflösung nahe und in unendlicher Ruhe zu versinken. Maßgebend für das Schaffen der Künstlerin ist die urbane Landschaft. Als dem Dresdner Kunstraum entwachsene Malerin schätzt sie Flusslandschaften. Wichtiger aber scheinen eine besondere Perspektive oder überraschende Details, jenseits der Schokoladenseiten eines Ortes.

Schon ganz am Anfang ihres Weges – bei Studienaufenthalten in Madrid und Paris – zeigte sich ihre Vorliebe für solche Motive. Und heute entstehen Bilder wie eine winterliche Stadtansicht von Wien, die von einer riesiger Brandmauer beherrscht wird, vor der eine im Verhältnis kleine Skulptur aus der Kaiserzeit steht (2019). Auch eine „Haltestelle“ kann sie interessieren, wo noch Hinterlassenschaften von Wartenden oder Vorbeilaufenden liegen (2014). Spektakuläre Perspektiven zeigen zwei andere „Haltestelle(n)“-Bilder (2016 und 2019), aber auch „Vaporetto“ (2014). Bei den beiden Erstgenannten sind es Blicke von unterschiedlich weit oben auf eine bekannte Dresdner Kreuzung, bei dem Venedig-Motiv handelt es sich um eine Untersicht.

Gabi Keil: Ausblick Salzburg, 2020, Öl auf Leinwand Quelle: Galerie Klinger

Die Künstlerin scheut sich zwar nicht vor dem klassischen Sujet, gestaltet es aber ohne falsche Romantik, lässt das Leben von heute, die damit verbundenen Veränderungen und Brüche anklingen. Ihre Farbklänge sind fein, der Duktus ist ruhig und unaufgeregt. Sucht man eine „Sensation“ in dieser Malerei, liegt sie in der Unaufgeregtheit des Vortrags, der manchmal an Nüchternheit grenzt. Gabi Keil hat sich seit ihrem Studium und ihrer Meisterschülerzeit an der Hochschule für Bildende Künste Dresden (1994-1999, 2000-2002) einen für unsere Zeit tauglichen Realismus erarbeitet. Eine wesentliche Rolle hat dabei gewiss die Begleitung durch Max Uhlig gespielt, damals ihr Professor an der HfBK.

Anne Kern : Die Farbigkeit der Welt der Felsen und Steinbrüche

Wenn Anne Kern (geb.1981 in Dresden) zum Arbeiten nach draußen geht – in die Felsenwelt der Sächsischen Schweiz, erlebt sie, losgelöst vom Alltag, wohl auch eine Art „ Zwischenzeit“. Ihre künstlerischen Grundlagen hat Anne Kern an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig erworben, wo Annette Schröder ihre Professorin war (2004-09). Allerdings hatte die Auseinandersetzung mit der Landschaft an der Hochschule eher einen geringen Stellenwert. Gleichwohl erwarb Anne Kern besonders im Zeichnerischen und Grafischen alle Grundlagen, die sie brauchte.

Das Malerische folgte intensiv wohl danach. Mittlerweile hat sie sich, ausgehend von ihrem Lebens- und Schaffensort Wehlen, die Farbigkeit der Welt der Felsen und Steinbrüche erschlossen. Für sie steht der Ausschnitt aus einer gegebenen landschaftlichen Situation im Vordergrund, wodurch die Struktur der Natur stärker in den Fokus rückt.

Bei Klinger wird dies besonders in den Steinbruchbildern sichtbar. Die Bruchflächen zeigen sich unter verschiedenem Lichteinfall und zu unterschiedlichen Jahreszeiten in einer farbigen Vielfalt, die von der Künstlerin mit breitem, energischem Pinselstrich vorgetragen wird. Der Stand der Sonne oder auch die Dichte der Bäume lassen den Stein mal hell erstrahlen, mal aber auch in dunklen Tönen versinken. Dabei spielt Wasser eine besondere Rolle, das in alten Steinbrüchen oft den Grund bildet. Licht und Sonne lassen farblich vielfältig erscheinende Spiegelungen entstehen, die den Bildern etwas Geheimnisvolles verleihen („Spiegelung von weißem Granit“, 2017). Boote auf einem solchen See oder eine Hütte an dessen Rand machen alles noch geheimnisvoller am schwarzen Wasser. Das „Boot auf stiller See II“ (2020) – ein Hochformat – oder auch das Querformat „Boot auf stiller See I“ (2020) sind Beispiele dafür.

Anke Kerns Anliegen ist die intensive Auseinandersetzung mit der Natur, der Versuch, dem Wesen dieser Welt der Steine nahezukommen, in der Werden und Vergehen eine andere Dimension hat als in der sich darüber entfaltenden Flora und Fauna. Zugleich ist natürlich klar, dass selbst im malerischen Refugium Überformung durch den Menschen stattgefunden hat und stattfindet. In ihrer Gesamtheit erinnern auch die Bilder dieser Künstlerin an den Wert solcher (Natur-)Orte für den Menschen unserer Tage. Da liegt ein verbindendes Moment zwischen den beiden Künstlerinnen, die in der Galerie Klinger erstmalig miteinander ausstellen.

Bis 31. Oktober, Galerie Klinger, Schönborner Str. 120, Liegau-Augustusbad. Mi-Fr 14-18 Uhr, Sa 10-14 Uhr

Von Lisa Werner-Art