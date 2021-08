„Zwischen Rampe und Reue“ im Hoftheater Dresden

Dresden

Die Rampensau taucht in keiner WWF-Liste auf, auch bei größter Vorstellungskraft blitzt kein Tier vor dem geistigen Auge auf, das adäquat rüberbringen würde, wie es um das Aussehen einer Rampensau bestellt sein könnte. Aber in der inneren Zoologie all jener Mitbürger, die ihr Geld mit öffentlichen Auftritten verdienen, nimmt die Rampensau einen vorderen Platz ein. Sie ist definitiv ein Mensch, und zwar ein besonders geltungsbedürftiger, was aber zum Berufsbild gehört, denn wie steckte der sich zeitweise im Kabarett tummelnde Schauspieler Jochen Busse doch mal dem Deutschlandfunk so schön: Ein Schauspieler, der keine Rampensau sei, spiele kleine Rollen, „ohne säuisch geht es nicht“. Wer Nachtigallen trapsen hört, wird in dem Nachsatz wohl erst recht die Rampensau über die Bretter, die die Welt bedeuten, donnern hören.

Zusammen ein Deutscher

„Zwischen Rampe und Reue“ nennt sich nun das neue Programm des Schauspielers Ahmad Mesgarha, dem auch schon wiederholt bescheinigt worden sein dürfte, dass er eine Rampensau ist. Zusammen mit der Pianistin und Sängerin Olga Nowikowa spielt, singt und tanzt er sich durch seine (Theater-)Erinnerungen, wobei nicht alles Eitel Sonnenschein war. „Trotz des Namens, Deutsch ist meine Muttersprache“ beschied der gebürtige Berliner eventuell anwesende Andersdenkende, um noch hinterherzuschieben, dass er und Olga Nowikowa „immerhin zusammen einen Deutschen ergeben“.

So anekdotisch-amüsant manche Erinnerung ans eigene Bühnenschaffen ausfällt, es blitzen auch Spott und Unbehagen bis zur Verzweiflung über den Theaterbetrieb auf, etwa wenn der Mime die geneigten „ZuhörerInnen und -Außen“ wissen lässt: „Dreißig Jahre Schauspieler zu sein, das bedeutet in erster Linie, mit Alkohol umgehen zu können.“ Und auch mit Ängsten.

Aber auch wenn er, nachdem er mal wieder auf offener Bühne gemordet hat, etwa als Othello die schöne Desdemona, im Alltag abseits der Bühne „Menschen braucht, die man nicht ermordet hat“, an der Schauspielerei hängt Mesgarha offenkundig alles in allem doch sehr. Genüsslich sinniert er, welchen Grabstein er wohl später haben wird. Einen (aus) Naturstein vielleicht? Auf dem – in einem Anfall von (gespielter?) Bescheidenheit – nichts weiter stünde als „Bravo“? Zum Berufsbild gehört allerdings auch, für Geld alles zu spielen. Mit einem Lied räumt der Bühnenkünstler ein, „offen für alles zu sein“, „ob Schiller oder Brecht, mir ist alles recht“, wenn die Kasse stimme, spiele er sogar einen Käsekuchen.

Mit Wonne und Verve schlüpft Mesgarha in mal mehr, mal weniger teuflische Rollen, rezitiert famos intonierend aus dem Eingangsprolog von Goethes „Faust“ und sich selbst und andere. Er bringt kleine Epigramme zu Gehör, frönt seiner Liebe zur Lyrik Heinz Erhardts, des großen, in seiner Erinnerung „immer fünfzigjährigen“ und nur schwarz-weiß existierenden Humoristen der Nachkriegszeit.

Selbsterklärter Frauenflüsterer von Bühlau

Zudem singt Mesgarha nicht zu knapp, Lieder von Bodo Wartke wie „Bei Dir heute Nacht“ oder auch „Kompromissbereit“, in dem es nonchalant u.a. heißt: „Ich bin halt nur ein Mann. / Und ich will ran an die Madam!“ Aber als selbsterklärter „Frauenflüsterer von Bühlau“ ist er anderseits auch so frei, die Damen im Saal direkt wie provokativ zu fragen, wie er denn sein soll, der Mann von heute, zwischen Tattoo- oder Tai Chi-Typ gibt ja schließlich jede Menge Möglichkeiten.

Ja das Leben stellt einen immer wieder vor Alternativen. Natürlich hätte Ahmad Mesgarha beim Ostsee-Urlaub in Kindheitstagen der Order, nicht hinter die Boje zu schwimmen, Folge leisten können – aber er entschied sich, ganz in (s)einer frühen Rolle als „Häuptling der Apachen“ aufgehend, das verbotene, weil mit Freiheit von Zwängen lockende Land „hinter der Kugel“ aufzusuchen.

Nächste Vorstellungen: 10. und 11. 9. und 29.10., jeweils 20 Uhr, Hoftheater

