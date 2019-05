Dresden

Schon beim zweiten (deutschsprachigen) Lied gab es Blümchen von einem Fan für Thomas Anders. Seine „Ewig mit euch“-Tour führte den Sänger am Freitagabend in die Messe Dresden. Gerade einmal 1300 Fans folgten dem Ruf und kamen in die bestuhlte Halle, um – man muss es wohl aufgrund der ausgelassenen Stimmung so sagen – vor allem die aufgepeppten Modern Talking-Hits aus den 1980er bis 2000er Jahre noch einmal live zu erleben. Dass Anders nun „anders“ Musik macht und auf den Schlagerzug aufgesprungen ist, weil gerade alle „Schlager toll finden“, und nun auch mit Dieter Bohlen wohl endgültig nichts mehr läuft, ließ gleich zu Beginn einige Fans zu den einprägsamen Melodien im hinteren Gang tanzen.

Die Projektionen im Bühnenhintergrund zeigten blaues Meer, weiße Wolken, Palmen, gute Laune und lachende Gesichter, auch mal Möwen im Flug über eine Küstenregion und viele schrille Farben. Dort war auch oft sein TA-Logo zu sehen mit dem Zusatz: „Gentleman of Music“ – puuh, ganz schön große Schuhe, die sich der Sänger da anzog. Was ist eigentlich mit Bryan Ferry?

Der erste Modern Talking-Song nach 30 Minuten

Nach nicht einmal einer halben Stunde schwenkte er um von deutschen Liedern zu englischen und dem ersten Modern Talking-Song. Der wurde wohl sehnsüchtig erwartet, der zündete sofort, die Stimmung stieg rasant, die Zuhörer zog es von ihren Sitzen. Das konnte man am Abend noch mehrfach erleben.

Offensichtlich mögen seine Fans doch noch mehr als die aktuellen Schlager seine Kracher aus den 1980er Jahren, als noch ein blonder Barde mit Gitarre neben ihm auf der Bühne stand und sie gemeinsam ein paar Millionen Platten verkauften. Ein paar Takte eines damaligen Hits genügten und schon stand der Saal. Schwingt da vielleicht noch etwas Nostalgie durch das Publikum?

Eine Zeitreise von seinen Anfängen bis zur Gegenwart

Anders redete an diesem Abend sehr viel, versuchte eine Art Zeitreise von seinen Anfängen bis zur Gegenwart zu unternehmen, auch mittels Videoeinspielungen. Aber irgendwie konnte man dem Faden als Zuhörer nicht ganz folgen. Mal sang er deutschen Schlager, mal Modern Talking-Hits, dazwischen etwas Motown-Sound mit den Three Degrees. Sowohl den Schlager-Fans als auch den Modern Talking-Fans blieb nichts anderes übrig, als sich damit zu arrangieren, und jeweils zu ihren Lieblingssongs zu feiern.

Irgendwann konnte man sogar eine Annäherung zwischen ihnen feststellen. Wenn die Erinnerungen verblassen und die Diskokugel einschwebt und ihr Licht wie funkelnde Sterne an das Hallendach projiziert, dann ist es egal, ob er deutsch singt oder englisch, dann kann es nur noch eines geben: Tanzen und Feiern. Alle zusammen. Und so war es auch hier.

Von Andreas Weihs